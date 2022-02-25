　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／烏克蘭稱開戰後至少57死169傷！拜登絕不出兵對俄實施新制裁

▲▼烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克！車體變「一團火球」　濃煙沖天照曝光。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭陸軍）

▲俄烏開戰，15輛俄羅斯T-72坦克遭炸毀。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭陸軍）

記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯於台灣時間24日上午對烏克蘭出兵，根據BBC報導，俄軍的坦克已入烏克蘭第二大城哈爾科夫，烏克蘭首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫都遭到砲火攻擊，戰火仍持續延燒。烏克蘭衛生部長利亞斯科（Viktor Lyashko）稍早表示，在俄軍發動攻擊後，至少造成57人死亡、169人受傷，包括戰爭和非戰爭傷害。

根據BBC報導，利亞斯科指出，目前烏克蘭的醫療系統穩定，但建議能接受門診治療的病患將病床讓給可能需要的人。

聯合國難民署高級專員菲利普·格蘭迪（Filippo Grandi）警告，烏克蘭局勢將迅速惡化，呼籲鄰國邊境對逃難者開放，並將「支持所有人為應對任何被迫流離失所的情況所做的努力」。

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

拜登稍早表示，普丁毫無道理地發動戰爭，想重見蘇聯，不只讓俄羅斯變得更加衰弱，也讓自己成為國際舞台的「邊緣人」（Pariah，又譯賤民），強調美國去年已經援助烏克蘭6.5億美元的國防預算，無論是現在還是未來，美軍都絕對不會去到烏克蘭與俄軍交戰，但一定會保衛北約盟國的每一寸領土。

目前美國已經凍結俄羅斯在美的四個主要銀行，並祭出4項制裁，包括限制俄羅斯使用美元、歐元、英鎊和日圓進行貿易；停止任何與俄軍發展相關的資助；削弱俄羅斯在21世界高科技經濟中的的競爭能力；制裁俄羅斯在美的1兆美元資產。拜登指出，美國跟G7將持續對普丁祭出更多手段，相關方案尚在討論中，「只要我們決心制裁，現在的緊張局勢將不會維持太久。」

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
台網友出征灌爆AIT「快出兵救烏克蘭」　他嘆不明智
台北喜來登飯店爆確診足跡　衛生局證實是新個案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股止瀉！拜登宣布二波制裁俄　道瓊翻紅92點

不斷更新／烏克蘭稱開戰後至少57死169傷！拜登絕不出兵對俄實施新制裁

「普丁是侵略者」　拜登宣布第二波制裁：凍結俄銀上兆資產

烏俄開戰第一天／癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

拜登砲轟「普丁想重建蘇聯」　美軍絕不會去烏克蘭

喜劇演員當烏克蘭總統　上任3年「迎戰俄羅斯大軍」

車諾比核電站遭俄軍控制　烏克蘭總統：這是對整個歐洲的宣戰

中國駐烏克蘭大使館「宣布撤僑」！　緊急通知在烏公民登記

烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克！車體變「一團火球」　濃煙沖天照曝光

本是同根生！　白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恐怖畫面曝！烏俄新聞播到一半　飛彈突然從記者「頭頂上飛過」

美股止瀉！拜登宣布二波制裁俄　道瓊翻紅92點

不斷更新／烏克蘭稱開戰後至少57死169傷！拜登絕不出兵對俄實施新制裁

「普丁是侵略者」　拜登宣布第二波制裁：凍結俄銀上兆資產

烏俄開戰第一天／癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

拜登砲轟「普丁想重建蘇聯」　美軍絕不會去烏克蘭

喜劇演員當烏克蘭總統　上任3年「迎戰俄羅斯大軍」

車諾比核電站遭俄軍控制　烏克蘭總統：這是對整個歐洲的宣戰

中國駐烏克蘭大使館「宣布撤僑」！　緊急通知在烏公民登記

烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克！車體變「一團火球」　濃煙沖天照曝光

本是同根生！　白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

美股止瀉！拜登宣布二波制裁俄　道瓊翻紅92點

中華男籃世界盃資格賽抗澳　周儀翔重建一哥霸氣是關鍵

林辰勳更進步了　葉總期待今年卡位一軍

王維中開季打頭陣！準備突破台南魔咒：第一場很重要

運動拍照可脫口罩！3月鬆綁6大措施一次看　入境居檢縮短為10天

太陽公公解封了！　228連假高溫上看28℃

烏俄開戰台網友「練中國國歌」諷美　黃安：好好學還來得及

不斷更新／烏克蘭稱開戰後至少57死169傷！拜登絕不出兵對俄實施新制裁

「普丁是侵略者」　拜登宣布第二波制裁：凍結俄銀上兆資產

二月底敲定第六隊？　中職還未收到加盟意向書

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

國際熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克　車體變「一團火球」

大戰當前不忘約砲　俄兵狂釣烏克蘭妹

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

記者播新聞　飛彈突然從頭頂上飛過

烏國防部長：有護照就能取得武器

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

烏東淪陷！親俄分子已拿下盧甘斯克2城鎮

普丁為何豪賭開戰？俄烏恩怨情仇、盤算一次看

俄烏戰爭467年前早預言！龍婆：俄國將成世界主宰

更多熱門

相關新聞

烏克蘭妹與媽媽視訊　途中竟斷線

烏克蘭妹與媽媽視訊　途中竟斷線

俄羅斯24日對烏克蘭出兵，目前已兵臨基輔北部地區。YouTube頻道「不要鬧工作室」24日發布影片，找來烏克蘭正妹Tanya訪問烏克蘭情況，影片中她一度與住在烏克蘭利沃夫的媽媽視訊，不過講到一半訊號突然中斷，讓她相當焦急，旁邊的主持人立刻安慰，可能是Wi-Fi訊號太弱，場面相當讓人心疼。

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

喜劇演員當烏克蘭總統　戰爭考驗澤倫斯基

喜劇演員當烏克蘭總統　戰爭考驗澤倫斯基

車諾比核電站　落入俄軍控制

車諾比核電站　落入俄軍控制

中國駐烏克蘭大使館「宣布撤僑」

中國駐烏克蘭大使館「宣布撤僑」

關鍵字：

俄烏烏克蘭拜登

讀者迴響

熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

台網友出征AIT「快救烏克蘭」　劉仕傑嘆不明智

烏克蘭人錄影求美國總統派兵　「不然烏克蘭、台灣很快會被佔領」

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

布魯樂谷關門12年　現況曝光！大咖地主持有多年不放生

烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克　車體變「一團火球」

統神媽叫孫子去洗澡…晨晨爆閉嘴

更多

最夯影音

更多
普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面