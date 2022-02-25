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腳傷就醫覺得護理師親切細心　豪氣嬤親提土雞蛋要送「嬿安」

▲9旬阿嬤帶著土雞蛋到醫院感謝護理師的照顧，令人備感溫馨。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲9旬阿嬤帶著土雞蛋到醫院感謝護理師的照顧，令人備感溫馨（下同）。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

國內雞蛋價格飆漲又缺貨，南投一名9旬老婦日前因腳傷赴竹山秀傳醫院治療，有感醫護人員態度親切、服務細心，不但記下僅有一面之緣的護理師「嬿安」姓名，爾後還親自帶著自家出產的土雞蛋到院指名贈送，在蛋價連城之際，老人家的熱情和溫暖讓剛到任不久的嬿安意外又感動。

院方表示，這位年逾90阿嬤白髮蒼蒼、滿臉皺紋，當天來到急診室外細聲問著護理師「嬿安」在不在？手裡還小心翼翼地捧著幾顆褐色土雞蛋，當見到嬿安時就笑逐顏開、急忙將土雞蛋送上，讓嬿安驚喜不已；老阿嬤頻頻感謝其幫忙照顧，隨即轉身離開急診室，前去門診檢查身體，但在場醫護人員都感受到無比的歡喜與溫馨氣息。

▲9旬阿嬤帶著土雞蛋到醫院感謝護理師的照顧，令人備感溫馨。（圖／竹山秀傳醫院提供）

這位阿嬤後來向院方笑稱，自家田園養了2、30隻母雞，自己獨居吃不了太多蛋，有機會就會跟家人或好鄰居分享，因為覺得這位年輕護理師「嬿安」很親切、笑容滿面，細心地為她打針又幫忙做檢查，讓她想到自己也任職護理師的孫女，才將自家土雞蛋帶來分享給她。

來竹山秀傳醫院急診室服務尚未滿月的嬿安回憶道，當初這位阿嬤因腳扭傷來就醫，醫師檢查發現心臟也有問題，進一步給予治療觀察，只是幫阿嬤打點滴、協助心電圖檢查安排，確認無恙後讓她返家休養，想不到老人家竟這麼熱情，還記下她的名字，讓自己覺得很感動也受到激勵。

院方表示，時值缺蛋和土雞蛋身價格外珍貴之時，這位阿嬤卻一直強調日子只要過得平安、健康，就覺得很滿足，至於錢夠用就好，慷慨且樂於分享的精神十分難得。

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