228連假加強交管疏導措施　桃警以替代道路+延長綠燈紓解車潮

▲配合二二八3天連假，龍潭警分局針對轄區內湧入遊客與車潮，將加強交通疏導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為因應二二八3天連假，桃園市龍潭、大園警分局將針對轄區景點、重要道路實施交通管制措施，並以替代道路提供遊客與市民選擇，避免假日期間陷入車陣。其中龍潭區大北坑正值魯賓花季，警方將採單循環方式管制，籲請汽機車遵行單向通行，車輛可停泊於指定停車場或搭乘接駁車；大園警分局則針對壅塞路段加強交管會延長綠燈秒數，以紓解車潮。

桃園市龍潭區有多處觀光景點，如觀光大池、石門水庫、小人國與六福村主題樂園，預估將吸引大量遊客湧入，龍潭警方將針對各風景區如台三線、國三高原交流道等主要道路加派警力執行交通疏導。

▲龍潭警方在連假期間將針對主要道路將加強交通疏導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，龍潭警方針對龍潭區三水里大北坑魯冰花觀賞區，為紓解遊客車潮，將採單循環方式管制，汽機車交通工具遵行單向通行，沿路均不提供停車位，欲停車者可將車輛停放至會場規劃停車場；另有提供接駁車服務，民眾可搭乘客運至龍潭區龍潭運動公園或楊梅區楊梅火車站後站（金德路與成德二街交叉路口），搭乘接駁車前往會場。

▲配合二二八三天連假，大園警方將針對轄區台31線沿線加強交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）



大園警分局針對連假，針對轄區內青埔特區觀光熱門景點，預估湧入大量車潮，大園警方將加派警力，在鄰近台31線大竹交流道周邊道路進行交通疏導，以維持車輛通行順暢。

▲二二八三天連假期間，大園警方將針對轄區台31線沿線加強交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，大園區與中壢區交界處的青埔特區近年來發展快速，區內桃園高鐵站旁華泰名品城、新光影城、X-park水族館，在連假中勢必湧入大量車潮，大園警方將加派警力，在大園區中正東路二段、高鐵北路三段加強交通疏導，另請交通局研議調整延長台31線綠燈秒數以疏導車流，並增設台31線上國道二號替代道路指示牌面，以提醒用路人遇道路壅塞提前改道行駛，警方並針對周邊道路重大交通違規強力執法，以迅速排除道路障礙，保持交通順暢。

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