KTV喝酒打架鬧事遭拘捕　醉男胡鬧撞破派出所木牆下場曝

▲桃園市王姓男子去年4月間與友人在中壢區某KTV唱歌，因酒醉與人發生衝突。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年4月與友人到KTV唱歌，酒醉與人發生衝突，雙方大打出手，中壢警方將王帶回派出所，王被警方戴上安全帽準備製作筆錄時，突然向牆壁猛烈撞擊，導致木板牆被撞破不堪使用，警方偵訊後依毀損公務員職務上掌管物品罪嫌移送法辦。但檢察官認為，木板牆與警察職務無關，只是日常使用的物品，將王不起訴處分。

檢警調查，23歲的王姓男子去年4月3日清晨6時50分許與友人在KTV唱歌，不知何故與其他客人起口角，雙方引發肢體衝突大打出手，中壢警方據報後到場處理，雙方仍相互叫陣，警方現場拘捕王男與同行李姓男子帶回派出所偵訊。

▲桃園市王姓男子去年4月間與友人在中壢區某KTV唱歌，因酒醉與人發生衝突，警方當場拘捕王男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

未料，王男到派出所後情緒依然激動，員警給予王男戴上安全帽避免摔倒受傷，未料王突然猛烈撞擊派出所木製牆壁，當場將木板牆撞出大洞，警方偵訊後依毀損公務員職務上掌管物品罪嫌，將王移送桃檢偵辦。

檢察官調查認為，派出所內的木牆不是公務員執行公務所掌管，也不是與警察職務上有直接關係的物品，僅是警局辦公室內的一般裝潢，與員警處理案件無關，將王不起訴處分；至於王撞壞木牆一事，應該循民事程序解決。

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