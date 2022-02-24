莽男揪友KTV痛毆仇家　失控持滅火器狂噴３警下場出爐

▲桃園市蕭姓男子去年2月間獲悉張姓男子在桃園區某KTV唱歌，竟揪2名友人痛毆張男成傷，桃園警方3名員警到場處理時竟遭蕭男以滅火器噴瓦導致呼吸道嗆傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子與張姓男子有細故心生不滿，去年2月間得知張在桃園區某KTV唱歌，立即揪集陳姓等2名友人助陣前往KTV圍毆張，桃園警方據報趕往處理時，蕭男竟持滅火器朝郭姓等3名員警噴灑，導致有呼吸道嗆傷等傷勢，蕭男隨即遭壓制逮捕，檢方調查後依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，27歲的蕭姓男子去年2月13日凌晨2時許，獲悉仇家張姓男子在桃園區某KTV出現，揪集陳姓與莫姓2名友人到場，共同徒手對張姓男子痛毆，導致張男有腦震盪、頸部、左肩等多處鈍挫傷，張姓男子友人見狀亦聯手毆打蕭男等人，雙方一陣大亂鬥，KTV人員打電話報警。

桃園警分局郭姓等3名員警據報趕來處理時，蕭男竟持滅火器朝員警噴灑，導致3人呼吸道嗆傷與眼睛紅腫等傷勢，其餘員警則聯合將蕭男壓制拘捕帶回警局偵訊，依妨害公務罪嫌移送桃檢處理。

蕭男在檢方複訊時坦承犯行，警方提供密錄器與現場翻拍照片佐證，檢方認為犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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