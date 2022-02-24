桃園高中生陪病採檢陽性Ct值曝　同住父母與弟弟檢測結果出爐

▲桃園市新聞處長詹賀舜指出，桃市今天無新增本土個案，已連續3天個案+0，至於有高中生陪病採檢陽性個案，衛生局已針對校方全體師生進行採檢與緊急疫調。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市新興高中一名學生因陪病需要採檢，其PCR呈現陽性，市府新聞處長詹賀舜指出，學生已進行2次採檢與血清檢驗，後續由中央疫情指揮中心俟檢驗結果進行研判，其家人採檢皆呈現陰性，為求謹慎，校方已進行全校5616名師生進行採檢與緊急疫調，目前還在等待採檢結果。

詹賀舜表示，新興高中學生因陪病需求進行PCR採檢呈現陽性，其Ct值高（Ct值35），目前衛生局已進行第2次採檢與血清檢驗，其家人包括父母與弟弟採檢皆為陰性。

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此外，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園市無新增本土個案，另有新增16例境外移入個案，年齡介於20歲至50多歲之間，其中14例為落地採檢陽性個案，2例為居家檢疫期間採檢陽性確診，沒有社區足跡，並無社區風險。

詹賀舜還說，今日無相關個案公共場所足跡，桃園社區採檢站今日共採檢122人，截至目前為止，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1,542人，其中陰性10萬1,253人、陽性167人，檢驗中122人。市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。民眾若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。

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