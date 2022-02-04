全家旗下物流感染擴大！桃園公布15足跡　可口可樂世界入列

記者陳豐德／桃園報導

桃園4日新增11位本土病例，1位是亞旭電腦群聚感染，經居家隔例後確診，目前亞旭案疫調已經進入最後的收尾階段；而日益物流新增8位，其中7位是確診的家人、1位是員工，目前針對267人有預防性的隔離，並公布15處確診者足跡，其中一位19152是在龍潭市場擺攤，疫調足跡因為有涉及到市場採買民眾及攤商，宣布今明後天龍潭市場休市三天，也要在龍潭設置採檢站。

▲桃園公布確診者足跡多達15處。（圖／記者沈繼昌翻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市政府公布18977、19025、19028、19152、19155、19156、19157確診者的15處足跡，總共麥斯漢堡分別為1/22、1/29、1/31、2/2；全家大溪埔頂門市為1/22、1/23、1/25；可口可樂世界為1/26-29；龍潭公有零售市場為1/27-31；全國電子桃園大溪二門市為1/27、1/28、1/31；全家大溪員明門市為1/27、1/29、1/30；大溪區多目標體育館公廁為1/27、1/28、1/31。