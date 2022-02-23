暖企業助育幼院童夢想成真　捐80萬交通車圓夢出遊

▲雲林縣議員邱世文收到院童的親筆信及繪圖後，經過積極聯繫，由上築晴樂建設公司捐贈車輛給育幼院讓孩童可以真正圓夢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林大埤鄉育幼院長愛家園的孩童們夢想有一台車可以跟院長一同出遊去，今（23）日終於在雲林縣議員邱世文議員與上築晴樂建設公司密切聯繫溝通下，由上築晴樂建設公司捐贈一輛全新要價80萬的8人座交通車，促成孩童的夢想成真。

上築晴樂建設公司總監魏子涵表示，房仲業這幾年受疫情影響，建材材料各項費用都一直漲價，自己感同身受於小家庭經濟壓力，自己所販售的預售屋是沒有特別調漲的，收到邱世文議員請託贈車一事，本於社會責任，用自己的力量今日將這台車捐贈給育幼院，不僅幫孩童圓了的一個夢，也對社會回饋幫助盡了自己的小小心意。

長愛家園育幼院院長吳文輝說，育幼院長期讓生命缺損的孩子們，在專業的陪伴下可以愉快成長活出光彩，今天非常感謝上築晴樂建設公司捐贈這輛用車，完成孩子一個心中的夢想，讓孩子在未來的成長旅途中，永遠可以感受到社會的愛大家的溫暖。

邱世文議員說孩童的成長因夢想而偉大，每個孩子都是我們的寶，收到院童的親筆信及繪圖後，經過積極聯繫，感謝上築晴樂建設公司今日能捐贈車輛給育幼院讓孩童可以真正圓夢，也期待孩童們都可以平安長大。

▲上築晴樂建設公司總監魏子涵（左二）表示，本於社會責任，用自己的力量今日將這台車捐贈給育幼院，不僅幫孩童圓了的一個夢，也對社會回饋幫助盡了自己的小小心意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►台61線麥寮段區間測速除夕重啟 半個月舉發超速共238件

►寒流+冷氣團發威 雲林4天急病送醫160件、無生命徵象14件

►清貧逆境中的堅毅 斗六家商廖建凱奪平面設計全國銀牌

►勇敢追夢！特殊選才願景計畫 北港高中鄭詠馨錄取國立科大

►雲林春節期間酒駕60件 「隔夜醉」釀白天酒駕增加