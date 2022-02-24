劍潭檢疫所護理師確診！北市曝5天足跡　曾搭北捷紅線、滬江高中考國考

▲北市府24日公布案20317個案足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市24日新增1例確診，為台北市劍潭青年活動中心檢疫所的護理師（案20317），個案Ct值18，北市衛生局匡列57人居家隔離，其中27人採檢陰性，30人檢驗當中。北市衛生局24日公布相關足跡，包括搭乘台北捷運淡水信義線，以及到過麥當勞、全家超商，並曾於19日一整天到滬江高中考國考。

台北市衛生局24日下午召開防疫記者會，專委歐佳齡表示，案20317為40多歲女性，居住台北市北投區，為台北市檢疫所的護理師，2月21開始出現咳嗽症狀，因檢疫所每週進行1次核酸檢測，於22日採檢陽性，Ct值18，衛生局匡列57人居家隔離，其中27人採檢陰性，30人檢驗中；擴大採檢353人，267人為陰性，86人檢驗中。

歐佳齡指出，案20317於檢疫所負責協助採檢及相關防疫工作，已針對檢疫所工作人員進行採檢全數陰性，另進行工作環境採檢皆為陰性，目前檢疫所降低收治量能，暫不收住新確診病人，並加強環境清消。

據了解，該家檢疫所就是劍潭青年活動中心，只見該個案（案20317）多次搭乘捷運到劍潭站和士林站，且台北市至今只有一家檢疫所（另稱加強版防疫旅館），也就是劍潭青年活動中心。