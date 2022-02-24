街上空無一人！商家盼推「旗津券」　陳其邁：全力振興一定加碼

▲高雄市長陳其邁大讚旗津居民配合防疫，市府一定全力加碼。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市在過年前爆發港埠群聚，因相關足跡都在旗津區，不僅部分居民、工作者被匡列，觀光客也不敢踏入，造成生意慘淡。當地商家希望市府發行「旗津券」，並邀請市長陳其邁到旗津住一晚帶頭挺觀光，證明旗津很安全。對此，陳其邁表示：「市長挺旗津，全力振興，活動一定加碼。」

今日高雄新增1例本土個案，市長陳其邁主持防疫記者會時，宣布旗津區防疫措施解除管制，包括開放辦理婚宴、廟會、教會、社區活動，也開放社區關懷據點、失智據點、日照機構等。

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▲▼高市府宣布旗津管制措施解除。（圖／高雄市政府）



另針對旗后商圈發展協會所提出的「旗津券」，陳其邁先是大讚旗津居民很配合，讓防疫工作迅速落實，「假如沒有大家配合，旗津清零要一段時間，但短期內，旗津已回歸正常相關措施，這代表我們對旗津社區傳播風險非常有信心，是安全、沒有任何問題的」。

陳其邁表示，旗津相關振興經濟大概在3月中，配合春假期間，歡迎大家到旗津旅遊，市府對旗津整體防疫工作，尤其是在過年期間，社區動員居民配合，市府都表達感謝，很了不起，旗津很快恢復正常生活，「很不簡單，我是很佩服旗津居民」。

陳其邁也承諾，「旗津要振興，沒問題，我們全力支持，市長挺旗津，市府在3月、4月振興活動也一定會加碼，讓旗津地區所有活動恢復正常」。

▲旗津因疫生意慘淡，圖為2月13日星期日中午12點人潮狀況。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

▲旗津因疫生意慘淡，圖為平日下午5點30分人潮狀況。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

旗后商圈理事長陳昱宏在旗津經營海產餐廳，他說，他家餐廳從過年營業9天後就開始休長假，有些同業是過年前就直接休假，大家幾乎都休了3、4個禮拜，比起過去營業狀況，這波疫情讓海產店同業、其他店家都直呼只有一個「慘」字，生意更直線掉到剩一成。

「愛河無人機，旗津無人跡」陳昱宏大嘆，現在愛河有燈會，無人機表演大受歡迎，旗津也有「無人跡表演」，是蠻諷刺的狀況。希望市長陳其邁能帶頭到旗津住一晚，讓民眾產生信心，「連市長都敢到旗津過夜、不用隔板吃飯，就代表旗津很安全，希望市長帶頭振興觀光」。

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