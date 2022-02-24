批陳嘉行一錯再錯！看板仍放蔡英文照片　許智全：根本「荒唐哥哥」

▲許智全批評「焦糖哥哥」陳嘉行看板有總統蔡英文肖像。（圖／翻攝自許智全臉書，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民進黨23日中常會決議，即日起黨內初選的參選人，包括文宣品、車輛廣告等，都不得使用選對會成員的所有照片，意指參選人不得掛上與總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等9大咖的廣告看板。不過，民進黨籍台北市議員擬參選人許智全24日痛批，同為士林北投選區的「焦糖哥哥」陳嘉行是「荒唐哥哥」，不要再使用總統蔡英文的肖像。

民進黨中常會23日拍板，即日起所有初選參選人的文宣品，包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，不得使用選對會（選舉對策委員會）所有成員照片。而2022年選對會由主席蔡英文擔任召集人外，成員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民主進步黨秘書長林錫耀。

許智全24日於臉書表示，焦糖哥哥陳嘉行是「荒唐哥哥」，起手式是造謠同黨的人「搓湯圓」事件，結果經過司法機關調查後，發現是本人自導自演；之後又在臉書打卡稱拜訪在地十多位里長，結果都是門口打卡，里長根本不知道陳嘉行有來拜訪過，「大多數里長還不認識鼎鼎有名的『荒唐哥哥』。」

許智全提及，23日中常會通過初選時程表，將要求所有參與初選者遵守，自2月23日起文宣品不得使用選對會成員照片，且也不得透過任何方式公開宣稱，選對會成員支持或唯一支持特定初選參選人，自己針對民進黨保持初選選務中立，但也呼籲同選區的擬參選人陳嘉行自律、自重，「請做好功課再來吧！請不要一再使用蔡總統肖像來投機取巧、誤導民眾。」