民進黨初選禁掛大咖合照看板　波及各縣市議員新人選戰策略

▲周春米團隊今天正式撤下與大咖合影看板。（圖／周春米國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長選戰開打，因立委周春米、鍾佳濱接連掛出選對會成員、正副總統蔡英文及賴清德看板，引發不公平的質疑，中常會23日決議，所有初選參選人文宣品不得使用選對會成員的照片。不過，該決議引發地方基層議論紛紛，憂此將衝擊縣市議員新人選舉佈局，立委許智傑24日受訪說，合掛看板可以提升新人的知名度，應規定不能寫「唯一支持」就好，讓大家都可以用；立委郭國文也稱，今年新人參選爆炸，需要藉此提升辨識度。

民進黨選對會由身兼黨主席的總統蔡英文擔任召集人，成員還包含副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民主進步黨秘書長林錫耀。

民進黨昨表示，選舉對策委員會各個都是民進黨的公共財，他們聲望也是民進黨最珍貴的資產，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭，要求所有初選參選人的文宣品不得使用選對會所有成員的照片，或者用任何方式宣稱「唯一支持」特定初選參選人。

不過，該決議引發地方基層議論紛紛，憂心恐將影響縣市議員新人選戰策略及佈局。許智傑今天上午受訪談及，正副總統都是公共財，每個候選人都想要使用，「我是覺得，其實讓他們用也無可厚非，不需要一定要規定這麼嚴格，至於規定不能寫「唯一支持」，這個是可以接受。

許智傑呼籲，與正副總統合掛看板可以提升新人的知名度，對他們是有幫助的，黨中央應該考量一下，例如不要寫唯一支持，讓大家都可以用，且掛看板都是花錢的，若是要求全部都要拿下來，這也是一筆開銷，基本上之前使用就沒有違反規定，不溯及既往。

郭國文表示，議員新人需要有「大咖」加持，可以增加辨識度，也是讓選民認識自己的機會，加上今年民進黨新人參選爆炸，更需要藉此辨別，可能會影響日後文宣策略的佈局。他直言，儘管新人是否出線還是要靠勤跑，但是否與大咖合掛照片，對於辨識度還是會有幫助。

民進黨立委陳亭妃則說，昨天中常會的決議引發很多討論，大家都覺得「怎麼辦」，因為很多看板、文宣都已經做好了，只是還沒掛上去，之後可能要拜託所有參選人注意，不能讓民進黨選對會成員再一次出現在看板跟文宣裡面。

民進黨立委羅致政表示，這幾個重要的領導人都是黨的公共財，他們也都是選對會成員，基於行政中立、選務中立的問題，所以有這樣的作法，最重要還是要回歸候選人本身，是否能爭取民眾的認同，「這些所謂大人們的加持，並不是關鍵因素」，也相信不論結果如何，所有領導人都會支持經過初選出來的候選人，這樣的作法是對的，不要把選對會領導人捲入初選當中。