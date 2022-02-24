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台南治安打防並重　黃偉哲表揚南警績優人員

▲台南市長黃偉哲在治安會報中，頒獎表揚績優員警及協助阻詐之超商、金融機構人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在治安會報中，頒獎表揚績優員警及協助阻詐之超商、金融機構人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲於在治安會報中，特地公開表揚日前於永康分局實習的2位警專生邱貫倫、陳冠宇協助緝獲2名少年詐欺車手案，以及市警局春節前掃黑專案表現績優人員，表彰南市警對治安的付出與努力。

▲台南市長黃偉哲在治安會報中，頒獎表揚績優員警及協助阻詐之超商、金融機構人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲同時也頒發獎品予今年1月份金融機構攔阻詐騙金額達百萬元的中國信託、元大銀行、中華郵政行員與超商攔阻金額前2名的統一超商店員，會中對於警察同仁在第一線守護治安表達感謝之意，更感謝金融機構行員及超商店員熱心付出，與警方共同守護市民財產安全，合力共築宜居家園。

為維護春節前治安，市警局於今年1月17日起規劃為期一週同步掃黑專案，動員16個分局及刑事警察大隊全力執行，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案，並查扣犯案用之槍彈、瓦斯槍、刀械、鐵棍棒、毒品、帳冊及手機、車輛等大批贓證物，偵辦後經移送台南地檢署，檢察官向法院聲押獲准者共計有7人，執行成效良好，因此特別榮獲黃偉哲市長親自頒獎，同時也期許獲獎的偵查隊長繼續秉持貫徹執行的精神，來維護台南市的治安，保障市民生命財產的安全，讓市民對台南市的治安有信心，也充分展現警局維護治安的能力與決心。

▲台南市長黃偉哲在治安會報中，頒獎表揚績優員警及協助阻詐之超商、金融機構人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市除了全力展現打擊犯罪維護治安決心，預防詐欺成效也相當亮眼，今年1月份單月成功阻詐有功高達100件，警民合作成功阻詐75件，攔阻詐騙款項逾新台幣2052萬元，其中金融機構以中國信託永康分行行員合力協助攔阻民眾遭假投資手法詐騙臨櫃匯款307萬元為最多；另統一超商新銀門市店員協助攔阻民眾遭假交友購買遊戲點數10萬餘元最多。

此外，本局永康分局於2月10日接獲1名老翁報案，稱遭「假檢警」手法詐騙，詐騙集團稱聲老翁身分證件遭人冒用申辦電信門號且積欠費用，並涉嫌販毒洗錢案，須提領帳戶內金錢比對等詐騙術語，被害人提領金錢60萬元交付給歹徒。

歹徒又再次致電老翁，要求再交付30萬保證金「才能結案」，老翁轉向親友周轉借款，親友因而察覺有異向永康分局報案，永康分局隨即指派轄區派出所及偵查隊組專案小組積極偵辦，發現車手行蹤，該分局實習的2名警專生邱貫倫、陳冠宇立即上前盤查壓制，當場緝獲2名少年車手，他們的義舉也因而獲得黃偉哲市長特予治安會報中頒發獎座，以表示對2名警專生肯定與認同。

▲台南市長黃偉哲在治安會報中，頒獎表揚績優員警及協助阻詐之超商、金融機構人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局局長方仰寧表示，維護治安沒有空窗期，遇有疑似詐騙情形，請記得「三不原則」：不隨意依指示「匯款或購買遊戲點數及代碼繳費」、不隨意交付您的「銀行帳號、存摺或身分證統號」等個人資料、不要依據對方所留「電話」查證!並立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，或至鄰近派出所尋求警方協助查證，以免遭受詐騙。

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