台南三井outlet試營運！228連假恐塞爆 　交通局籲搭大眾運輸

▲台南市交通局呼籲民眾多使用替代道路、或搭乘大眾運輸工具，並建議228當天欲搭高鐵北返民眾改搭台鐵沙崙線，減少被堵塞在台86線影響行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局監控三井outlet試營運期間，民眾多利用台86及高鐵大道、歸仁八路，預期25日開幕至228連假期間，將引爆旅遊人潮、車潮，交通局局長王銘德呼籲民眾多使用替代道路、或搭乘大眾運輸工具，並建議228當天欲搭高鐵北返民眾記得提早出門，或可以改搭台鐵沙崙線，減少被堵塞在台86線影響行程。

交通局局長王銘德表示，大台南智慧交通中心從16日至23日全程監控台南三井outlet試營運期間周邊道路的交通狀況，發現外圍主要道路台86主線、中正南路順暢，主要離場幹道高鐵大道、歸仁八路車流順暢，但三井outlet周邊道路歸仁大道、歸仁七路、高發一路、歸仁十三路等路段受排隊進場車輛影響，極易在228連假期間造成三井outlet周邊道路更加壅塞。

王銘德局長指出，台南三井outlet南北兩側的立體停車場共有1700餘格停車席位，在試營運期間尖峰時段幾乎滿場，但另外2處的特約停車場1300多個停車格，卻很少使用，已要求三井outlet於25日前增加至少20面以上停車場導引牌面，指引車流移動，避免因等候進場造成道路堵塞，並由三井開設假日接駁車接送民眾往返特約停車場及商場，12時到21時30分每20分鐘就有一班接駁車。

為因應即將到來的228連假帶來的人潮、車潮，交通局局長王銘德表示，交通局與警察局已成立聯合疏導小組，在大台南智慧交通中心全程監控周邊路況，適時調整中正南路、歸仁八路、歸仁大道、歸仁七路、歸仁十三路等路口號誌紓解進、出三井outlet車流，現場也有警力及義交維持行車秩序。

公共運輸處處長吳俁之指出，試營運首週末周邊公車運量較前一週成長約85％（平均每天約3600餘人），顯示有許多民眾選擇搭乘台鐵，從沙崙站前往商場，呼籲台南地區鄰近台鐵沿線的民眾，以搭乘台鐵為優先選擇，步行5分鐘就可至三井outlet商場。

交通局表示，依試營運期間全程監控交通發現，多數民眾在台86線下大潭交流道後，在歸仁八路直接右轉，但其實再往下一個路口的高鐵大道反而沒有車輛，能更快速的抵達三井outlet，是一條便捷的替代道路。

另外，開車從歸仁八路進入前往三井outlet的市民朋友們，請過高鐵道橋後再右轉站後一路至三井outlet，避免車輛集中於歸仁七路左轉造成道路堵塞，或可多利用中正南路左轉高鐵大道，再左轉高鐵二路就可以看到三井規劃的特約停車場，停好車步行5到10分鐘就可至三井outlet商場，假日也有接駁車可以搭，這樣可以避開本館周邊的排隊停車車潮。

交通局特別呼籲市民228連假最後一天，若要搭高鐵北返工作崗位的民眾最好是提早出門，保留多一些車行時間、或改搭台鐵沙崙線，並隨時注意交通局發布的交通資訊，減少因台86線塞車而影響行程。