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身障友善職場台南「三冠王」　三單位獲金展獎

▲台南市的企業單位也多次獲獎，今年更成為「三冠王」，一舉拿下公部門、私部門及職訓績優單位三大獎，成為名符其實「有愛職場」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市的企業單位也多次獲獎，今年更成為「三冠王」，一舉拿下公部門、私部門及職訓績優單位三大獎，成為名符其實「有愛職場」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為鼓勵企業進用身心障礙者，勞動部連續多年辦理「金展獎」表揚友善身心障礙者之職場，台南市的企業單位也多次獲獎，今年更成為「三冠王」，一舉拿下公部門、私部門及職訓績優單位三大獎，市長黃偉哲感謝獲獎的公私部門單位長期以來的協助，更可見得台南不只是「希望家園」，更是「有愛職場」！

勞工局長王鑫基表示，此次台南市獲獎單位一共三家，在績優進用身心障礙者單位方面，私部門獲獎單位為璨揚企業股份有限公司，璨揚企業的黃文献董事長今天也特別至勞工局分享心得。

黃文献提到璨揚企業不因「障礙」的標籤而對於求職者有所排斥，取而代之的是發現身心障礙員工的優點，針對障礙者的需求或所遇到工作上的阻礙，由企業本身主動滿足或排除，更強調員工融入的重要性，透過定期的員工活動，增加員工對彼此的信任及對企業的認同，使身心障礙員工不只願意為公司打拼，多數員工更都是久任員工，目前璨揚企業法定應進用身心障礙員工只需5名，實際進用多達24名，不僅超出法定應進用身心障礙人數近五倍，更多次放棄申請臺南市的超額進用身心障礙者獎勵金，足見璨揚企業將進用身心障礙者不僅只為法令規定更是企業的社會責任！

而在公部門方面，初次參獎即獲獎的的「國立台南大學附屬啟聰學校」，校長陳秀雅也親自出席，陳秀雅表示作為少數以「聽語障」為主的特教學校，重要的就是教會孩子溝通並且融入社會，也因此學校聘用數名聽語障的員工，讓他們發揮所長，更致力於培力學校內的聽語障員工取得證照及建立透明的晉級制度，其中更有員工擔任校外手語種子師資，讓友善職場拓展到社會。陳秀雅也強調，為了鼓勵學校非障礙者的員工可以跟聽語障的員工、學員溝通，手語能力列為考評加分的項目，也希望透過自己學校的友善環境，提供學生工讀機會，讓校內學生對於進入社會更有信心。

另外，自去年起新增的職訓績優單位獎，台南市的單位更是接棒獲獎！繼去年台南市復健青年勵進會獲獎後，今年度「衛生福利部嘉南療養院」也成功獲得肯定，嘉南療養院致力培養精神障礙者職能，在受訓過程中透過職能治療師的分析，瞭解個別身心障礙職訓學員的差異，於受訓結束後，更透過其所成立的「瀚陽協進會」就業適應支持團體，讓身心障礙學員於訓練結束後仍可獲得支持，並定期辦理相關聚會、活動，使彼此有交流機會，建立良好的互助關係。因此獲得評審委員的青睞。

勞工局長王鑫基強調，近年來台南市每年皆有單位獲得金展獎的肯定，也感謝身心障礙者職業訓練培訓出有進入職場能力的身心障礙者，讓企業可以用的安心、用的放心。王鑫基也提到，台南市政府今年度的「身心障礙者職場楷模暨進用身心障礙者績優機關」也已經開始收件，歡迎各界推薦在職場上發光發熱的身心障礙者外，也鼓勵企業毛遂自薦報名參與績優機關的評選，獲獎的身心障礙者可得獎金5,000元，並併同績優機關獲獎單位於五一勞動節慶祝活動表揚，報名期限為3月25日星期五，歡迎有興趣的單位至勞工局網站「最新公告」專區下載相關辦法，若有任何疑問，也歡迎洽詢勞工局就業促進科魏小姐，電話：06-2991111轉6851。

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