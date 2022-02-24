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台南少子女化六都最嚴重　陳以信要求黃偉哲加倍生育津貼至2萬以上

▲▼立法院外交及國防委員會,立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣少子女化日趨嚴重，國民黨立委陳以信24日指出，台南年輕人不敢結婚、不敢生小孩，但台南市補助生育津貼卻最小氣，少子女化問題六都最嚴重。他呼籲台南市長黃偉哲重視，應如其他五都，加倍提高生育津貼到2萬元以上，儘快挽回台南少子女化危機。

陳以信表示，台南近年房價漲幅是六都第一名，但台南社會住宅蓋最少是六都最後一名，台南年輕人買不起房子的結果，就是不敢結婚，也不敢生小孩。根據內政部資料，去年台南粗結婚率僅4.78%，是六都倒數第二名，只比台北市稍微好一點。去年台南新生兒出生9,634名，換算人口比例後的粗出生率僅5.16%，更是六都最後一名，證實台南年輕人不敢婚、不敢生，台南少子女化問題是六都最嚴重。

▲陳以信指出，台南少子女化問題是六都最嚴重，補助生育津貼卻最小氣。（圖／陳以信辦公室提供）

▲陳以信指出，台南少子女化問題是六都最嚴重，補助生育津貼卻最小氣。（圖／陳以信辦公室提供，下同）

「台南少子女化問題最嚴重，但台南市府面對態度最消極。」陳以信批評，台南市府提供的生育津貼，不僅沒有比較高，相較六都還是最低者，如以首胎生育津貼比較，桃園是3萬元，台北、新北與高雄是2萬元，台中今年提高到2萬元，但台南今年才從6千元加到1萬元，顯示雖然台南生育問題最嚴重，但台南市府卻是最小氣，捨不得大力補助台南年輕人，幫助年輕夫妻願意生小孩，才導致現在台南少子女化問題，變成六都最嚴重。

▲陳以信指出，台南少子女化問題是六都最嚴重，補助生育津貼卻最小氣。（圖／陳以信辦公室提供）

陳以信批評黃偉哲，面對台南少子女化問題，上任三年根本提不出解方。尤其面對市政質疑，黃市長還採取「打不還手、罵不還口」策略，不是「民主傲慢」就是「市政鴕鳥」，實在有虧身為台南市長的職責，更加對不起台南市民期待暸解市政表現的應有權益。

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