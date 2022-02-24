暴增73例境外移入！「45人落地確診」　菲律賓10例最多

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（24）日國內新增73例境外移入，其中45例落地採檢確診，其餘28位為居家檢疫採檢驗出，以菲律賓10例最多。另增7名本土病例，確診個案中無人死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2/24新增病例。（圖／指揮中心提供）

落地篩檢部分，指揮中心指揮官陳時中表示，今日上午有6架航班入境，2架美國、1架新加坡、1架澳洲、1架越南、1架菲律賓，共計採檢221名乘客，驗出3名確診者，分別來自美國、菲律賓、越南各1名，陽性率1.36%。昨日則有24架長程航班入境，共採檢776人，其中有45位確診，陽性率5.80%。陳時中說，以往落地採檢確診以歐美為大宗，現在逐漸轉向中東、東南亞，針對此狀況將會持續關注。

▲2/24落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲2/23落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、4例女性，年齡介於30多歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(10例)、美國及法國(各7例)、越南(4例)、印度、紐西蘭、印尼及香港(各2例)、泰國、南非、西班牙、日本、孟加拉、德國、英國、愛沙尼亞及阿根廷(各1例)移入；另28例調查中。入境日介於今(2022)年2月4日至2月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,236,894例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,216,276例排除)，其中20,236例確診，分別為4,781例境外移入，15,401例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。