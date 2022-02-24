烏俄開戰！牽動國際原物料波動　經濟部：目前都在控制中

▲俄軍進入烏克蘭東部。（圖／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣布對烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbass）展開特別軍事行動，烏俄兩國全面進入戰爭狀態。對此，經濟部次長陳正祺指出，台灣與俄羅斯、烏克蘭的雙邊貿易都低於1%，貿易額本身不大；至於物價方面，政府已採取相關措施，有跟業者協調掌握原物料來源，「目前看起來都在控制中」。

經部次長陳正祺說，針對烏俄局勢，經濟部密切關注情勢發展，事先也做了盤點。我們跟俄羅斯和烏克蘭目前的雙邊貿易分別佔0.76%跟0.37%，都低於1%，貿易額本身不大。從這兩個地區進口的東西，從俄羅斯有進口天然氣，都是屬於現貨，到今年3月就會屆期，對天然氣分散進口來源沒有影響。

陳正祺表示，經過盤點後，對供應鏈的影響都在掌握中，經濟部跟工業局也密切跟業者協調聯繫，目前看起來衝擊都還可以受到控制。

至於物價方面，陳正祺說，政府已採取相關措施，包括黃豆、小麥、玉米等，免除關稅與營業稅到今年4月，從俄羅斯跟烏克蘭沒有進口太多黃豆、小麥、玉米，從烏克蘭有進口玉米，佔進口量1.64%，影響不大。

陳正祺提到，俄羅斯跟烏克蘭都是國際間主要小麥出口國，國際物料會有所波動，這部分也會採取相關預警措施，也有跟業者協調掌握原物料來源，「目前看起來都在控制中」。

政院發言人羅秉成則補充，針對俄羅斯隊烏克蘭主權侵害的事件，在總統府、國安會有烏靠蘭情勢的應變專案小組，相關小組跟部會在年前就有密切關注俄烏情勢發展，這兩天相關情勢發展各部會密切注意，包括相關物資、物價的影響，因應俄烏關係緊張後國際情勢的發展相關部會都有準備。

羅秉成說，農委會針對黃豆、小麥、玉米等，庫存盤點跟整備，都應該還可以因應，國際局勢連動，對相關民生一定有影響，股匯市若有異常，相關部會都有因應跟準備。

羅秉成指出，股匯市在正常反應相關經濟情勢或產業狀況，要讓市場機能正常運作。這種國際戰事或緊張狀態，一定會造成國際異常跟波動情形，在可預期範圍內沒有非理性或人為操作底下，當然是尊重市場機制。不過在緊急狀況下，若真的有發生不理性或是操縱行為，既有機制包括國安基金等，會依照既有機制程序辦理因應措施。