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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸駐烏使館急示警：車身可貼「中國國旗」…6點提醒注意安全

▲▼中國駐烏克蘭大使館。（圖／翻攝自維基百科）

▲中國駐烏克蘭大使館發布緊急提醒。（圖／翻攝自維基百科）

記者鄭思楠／綜合報導

在俄羅斯總統普丁宣布進軍烏克蘭1個小時後，據俄羅斯國防部發布消息稱，高精度武器致烏克蘭空軍的軍事基礎設施、防空設備、軍用機場和航空隊失去戰鬥能力。中國駐烏克蘭使館發布緊急提醒，在烏中國公民高度注意安全。

中國駐烏克蘭使館表示，從2月24日起，烏克蘭局勢急劇惡化，一些城市已經發生爆炸事件，軍事行動已在展開。烏安全風險陡然上升。

中國駐烏克蘭使館在此提醒在烏中國公民和中資企業：

1、社會秩序混亂失控，特別是城裏發生嚴重騷亂時，在大街上行走可能成為被攻擊的目標，交通也可能隨時被阻，倉促外出可能遭遇不可控風險。最好待在家裏，且遠離窗戶和玻璃，以免發生意外傷害。如出現危險情況，一定要保持冷靜，一切以確保人身安全為首要並第一時間聯系當地強力部門。

2、與當地華僑華人協會、留學生會、中國商會及熟人朋友保持聯系，互通信息，互相幫助。如遇斷網、斷電、斷手機信號，不要慌張，待通訊方式恢複後第一時間關注使館通過各種方式，特別是微信公眾號和官網發布的信息。

3、如開車長途旅行，注意沿途是否可以加油，防止加油站關閉，導致無法繼續前行。可在車身明顯處貼上中國國旗。

4、密切關注事態發展，並注意當地發布的安全提示，不要前往局勢不穩地區。

5、中國人民曆來具有團結奮鬥、互幫互助的優良傳統，出門在外更是需要中國同胞之間發揚這種精神，相互之間要努力伸出援助之手，體現中國人的形象和中國的力量。特別是在烏的中國企業、有著在烏豐富工作和生活經曆的華商華僑等，要多幫助經驗經曆少的其他同胞，特別是留學生。困難時刻，相互溫暖、相互幫助最重要。

6、請大家思想上不要恐慌。使館將與大家同在，並全力解決大家遇到的問題。

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