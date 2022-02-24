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大陸 大陸焦點 特派現場

基輔陸籍留學生凌晨聽3聲巨響　同學群瘋傳各地爆炸、直升機轟鳴聲

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯總統普丁今（24）日發動突襲，兵分多路從烏克蘭各個方向進軍，包括基輔機場、烏東地區、南部港口城市敖德薩等地都遭受不同程度的襲擊和控制。俄烏局勢驟變，一名在烏克蘭基輔唸書的陸籍留學生李樂濤徹夜未眠，他表示，在首都基輔至少聽到三次爆炸聲。

▲在基輔唸書的陸籍留學生拍下爆炸時的火光及沖天濃煙。（圖／翻攝極目新聞）

▲在基輔唸書的陸籍留學生拍下爆炸時的火光及沖天濃煙。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，李樂濤說，當地時間2月23日深夜，他從朋友圈看到了有人提前囤貨的消息，趕緊去附近的商圈購買生活物資。當晚他徹夜未眠，2月24日凌晨5時許，李樂濤先後聽到兩聲巨響，「當時沒有太在意，直到第三聲巨響傳來，他的窗戶震動，才確認這是爆炸。」

在李樂濤的同學群組中，各地爆炸畫面、直升機起降時的轟鳴聲瘋傳，他表示，同學們彼此都很鎮定，學校也未通知停課，大家都在忙著囤積物資、互相提醒注意安全，「基輔飛往北京的機票極少，非常難搶，上一次他看到的票價已漲至兩萬元（人民幣）。」

俄烏全面戰爭一觸即發，大陸駐烏克蘭大使館緊急發出6點聲明，提醒在烏的中國公民及中資企業，一但遇上混亂，最好待在家裡並遠離窗戶玻璃；與當地僑界、學生會組織保持聯繫；開車長途行動，可在車身明顯處貼上中國國旗等。

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