俄軍猛攻！烏克蘭忽發「1張圖」7萬人見證　網看呆了：還在嘲諷

記者曾筠淇／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不畏各國撻伐，在當地時間24日早上6點下令展開「特別軍事行動」，而稍早烏克蘭首都基輔（Kyiv）與第二大城卡爾可夫（Kharkiv）也驚傳爆炸。俄烏衝突引發外界關注，想不到稍早烏克蘭官方推特卻貼出1張圖片，引發網友熱議。

烏克蘭官方推特下午1時許貼出照片，不過並沒有寫下其他內容。根據了解，該張照片是2014年漫畫比賽的冠軍作品，作者為來自烏克蘭波爾塔瓦州的安德烈（Andrey Levchenko），該比賽結果還特意選在普丁生日10月7日公布，這些作品被外界視為諷刺普丁的生日禮物。

至於烏克蘭為何選在這個時間點發布該圖？目前尚不清楚。不過該則貼文已有7.6萬則轉推，並獲得30.1萬個愛心。

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▲烏克蘭首都基輔現況曝光。（圖／達志影像／美聯社）

該張照片也被轉至PTT上，不少網友看到後都表示，「希特勒跟普丁」、「政府這時候還玩哏圖」、「腦殘嗎？人家拿槍衝進來了，還嘲諷」、「那小鬍子太標誌性了」、「都被打了」、「打到家門口還有心情發圖」、「調皮」。

綜合《衛報》等外媒報導，俄羅斯宣布對烏克蘭東部採取軍事行動後，傳已造成上百人死傷，烏克蘭多地出現逃難潮，除了路上有滿滿的車之外，不少民眾也都拎著大包小包趕往車站，不過，首都基輔也仍有少數民眾走動。