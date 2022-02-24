「俄烏開戰」國際情勢不穩　國防部：三軍高度警戒監控台海動態

▲國防部發言人史順文。（資料照／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

俄羅斯總統普丁今晨突向烏克蘭宣戰，目前烏國包括首都基輔在內逾10個城市受到俄軍空襲，據悉雙方交火中，烏軍已有百名士兵陣亡。面對烏俄衝突，總統蔡英文日前已指示國防部做好軍事整備，國防部也在24日表示，三軍戰備部隊保持高度警戒，嚴密監控台海周邊狀況及軍事動態。

克林姆林宮前日承認烏克蘭東部分離地區頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，與之建交，並以維和名義派兵進場後，烏俄關係降到冰點。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨也聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」簡報後，提出4項裁示，包括：譴責俄羅斯對主權侵害、強化台海軍事動態整備、提升應對認知作戰，以及持續維持物資、物價、股匯市穩定。

面對普丁今天正式向烏克蘭宣戰，是否波及台海情勢，國防部發言人史順文下午回應，三軍戰備部隊保持高度警戒，除持續加強聯合情監偵外，也監控台海周邊狀況及軍事動態。

普丁是在24日凌晨無預警在俄羅斯電視（Russian TV）上，宣布向烏克蘭展開「特殊軍事行動」，目的非佔領，而是要讓烏國「去軍事化、去納粹化」；此時，正值聯合國安理會針對烏俄危機召開緊急會議期間，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也接著頒布戒嚴令予以因應。

根據《華爾街日報》報導，有烏克蘭官員表示，據信已有數百名烏克蘭士兵在俄羅斯的襲擊中喪生。