俄軍陸空包夾烏克蘭！上萬傘兵空降境內　軍車排隊從克里米亞入烏

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁向烏克蘭宣戰後，俄軍就開始從多個方向進攻烏克蘭。烏東的盧甘斯克地區（Luhansk）剛傳出有2個城鎮落入親俄分子手中，俄國就派出軍車通過克里米亞，還有不少網友聲稱，烏克蘭第二大城卡爾可夫也驚現俄國傘兵的身影，猜測俄羅斯下一步可能會同步從陸空包夾烏克蘭。

▲俄軍從陸空包夾烏克蘭。（圖／翻攝自YouTube和推特）

CNN援引烏克蘭邊境警衛隊發布的一段影片指出，俄羅斯已派出多輛軍車通過克里米亞（Crimea）進入烏克蘭，不過媒體目前還不清楚這些車輛是從哪個邊境進入烏克蘭的。CNN指出，烏克蘭距離克里米亞最靠近的瓊加爾鎮（Chongar）和卡蘭恰克（Kalanchak）都是可能的途徑。

Russian military paratroopers land in Ukraine, near Kharkov. pic.twitter.com/vtZqPRq6of — Nguyen Ken (@NguyenK37230640) February 24, 2022

另外，推特上也有不少影片指出，俄羅斯已開始出動傘兵在烏克蘭第二大城卡爾可夫（Kharkiv）降落，懷疑俄羅斯即將對烏克蘭發動空襲。從影片可見，烏克蘭晴朗的上空突然飛過2架戰機，隨後，天空出現數以萬計的白色降落傘，場面十分壯觀。有網友預計，突襲空降烏克蘭的俄羅斯傘兵有上萬人。

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