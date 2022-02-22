快訊／新北+4分佈三重、蘆洲、新店　Ct值最低15.25

▲新北市22日新增4位居隔陰轉陽個案。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22日）公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及39例境外移入；另確診個案無新增死亡。新北市衛生局下午說明，其中有4例為居隔陰轉陽個案，皆與北市用餐、KTV聚會相關，居住地分佈三重、蘆洲、新店。

衛生局表示，案20217、20218、20234，皆為案19927（台北市餐廳KTV群聚案）的家人。案20017：男性，30多歲，Ct值19.25。案20018：男性，10歲，Ct值22.2。案20234：女性，30多歲，Ct值18.47。

衛生局說明，案19927於2/15到阿姨家住宿，2/17三人皆遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR均為陰性，三人皆在居隔第5天分別出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，進行二度採檢，收治專責病房治療。居住地分別為蘆洲區及三重區。

此外，案20233，男性，30多歲，為案20100的家人，2/17遭匡列居家隔離，採檢PCR為陰性，居隔第五天2/21出現發燒、肌肉痠痛症狀，二度採檢PCR轉為陽性，Ct值為15.25，收治專責病房隔離治療。居住地新店區。

衛生局強調，以上4例個案皆在居隔第5天陰轉陽對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者，亦無公共場所足跡。