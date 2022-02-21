服務移工、弱勢勞工　台南勞政人員表現受肯定

▲勞動部21日辦理「2010、2021年度績優勞動行政人員表揚活動」，台南市勞工局蕭惠文科長及吳素珍股長分別榮獲各年度績優勞政人員獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部21日辦理「2010、2021年度績優勞動行政人員表揚活動」，台南市勞工局蕭惠文科長及吳素珍股長分別榮獲各年度績優勞政人員獎項，服務成果受勞動部肯定，黃偉哲市長同時也感謝勞政同仁的辛勞，在移工、弱勢職災勞工等等的服務，許多都是六都的創舉，可見勞工局服務的用心。

來自社政領域的蕭惠文科長，以其社工經驗之服務精神，針對「外籍生」、「外籍家庭看護工」、「產業移工」，分別策劃推動「新南向訪視關懷服務」、「聘僱外籍家庭看護工之勞雇安心計畫」、「移工工安體感訓練活動」之服務，布望將社工服務的精神、融入勞政領域的專業，服務更多來台的外國人。

其中新南向訪視關懷服務為六都創舉，蕭科長就勞動條件、就業服務法之專業，結合內政部移民署至學校、外籍生實習打工之企業，進行法令宣導等訪視關懷服務。擔任外籍生、學校、實習企業三方溝通之橋梁，了解其需求並予以提供服務，避免因溝通不良或不諳法令而觸法。先後至嘉南藥理大學、遠東科技大學、長榮大學、中華醫事科技大學、崑山科技大學、臺灣首府大學等6家學校，服務逾千名外籍生，同步至外籍生實習、工讀之企業，了解外籍生實習、工作情形，提醒企業勞動條件應注意事項。

另勞安福利科吳素珍股長推動相關業務成績也十分亮眼，不僅在結合工會專業志工推動義剪服務、辦理職災等弱勢勞工家庭房屋修繕及後續關懷，是全國首創服務，更於2020年6月陸續擴展外縣市經驗分享，整合資源協助弱勢勞工家庭改善居住環境，2021年專案管理大獎榮獲標竿專案獎-小型專案優選。在職業安全衛生方面，籌組「安衛家族」促進自主管理，2010年及2021年安衛家族成員獲「企業標竿獎」、「中小企業特別獎」、「傳統產業投資特別獎」、「勞動健康特別獎」等4項國家職業安全衛生獎項，連續2年獲獎全壘打，共計8個事業單位得獎，獲獎比率逾全國三分之一；督導中小企業工作環境輔導改善，2020年績效評核獲優等獎，並推展防災訪視輔導團臨場輔導，2021年政府機關推動職業安全衛生績效評核獲良等獎；所督導之職業災害勞工主動服務計畫業務評鑑，連獲4次優等獎；管理南門勞工育樂中心並參加勞動部TTQS評核連獲8年金牌獎。

王鑫基局長表示，受獎的兩位人員都是積極進取及具責任感的員工，在工作崗位盡心盡力，成效優良獲中央肯定，未來勞工局也將落實黃偉哲市長「希望家園」的理念，持續推動各項勞政業務，做得更好，讓勞工朋友過得更好。