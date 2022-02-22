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越南移工居留期滿想展延　花1200買假文件手法粗糙秒遭識破

▲▼越南籍阮姓移工在臉書上購買假機票及航班取消證明，申請展延遭識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲越南籍阮姓移工在臉書上購買假機票及航班取消證明，申請展延遭識破 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

日前一名越南籍移工因居留效期屆滿，又想跟同在台灣工作的妻子過節，透過臉書向一名越南女子以越南盾100萬（台幣約1200元），購買假的機票及航班取消證明，拿到移民署辦理延長離台期限，由於印製粗糙遭識破，移送宜蘭地檢署偵辦，恐將面臨3年徒刑，而且6年內禁止入境。

▲▼越南籍阮姓移工在臉書上購買假機票及航班取消證明，申請展延遭識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

移民署新北專勤隊表示，根據規定，新冠肺炎期間，外國人在臺居留效期屆滿或居留原因消失，如因航班限制無法如期離境者，得檢具運輸業者（含旅行社）原定航班停飛、取消、延後或減班等證明文件，向內政部移民署各縣（市）服務站申請延長離臺期限30日。

▲▼越南籍阮姓移工在臉書上購買假機票及航班取消證明，申請展延遭識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

31歲越南籍移工阮姓男子在春節前夕，因轉換雇主未果，居留效期又屆滿，想要跟同在台灣工作的妻子過節，竟到臉書向一名越南女子以越南盾100萬元（台幣約1200元）購入偽造的機票及航班取消證明，藉以申請延長離台。

▲▼越南籍阮姓移工在臉書上購買假機票及航班取消證明，申請展延遭識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

阮男取得假的機票及航班取消證明，隨即前往移民署新北市服務站申請展延，移民署人員檢視證明，發現字體粗糙，懷疑有異，經向航空公司查詢，機票號碼及訂位紀錄都是假的，當場識破他的詭計，被移送宜蘭地檢署偵辦。

內政部移民署新北市專勤隊隊長莊懿強呼籲，外國人必要合法申請延長離台期限，若使用偽造、變造或不實證明文件提出申請，將涉及偽造文書刑責，不僅將面臨最重3年的有期徒刑，更會被禁止入境，時間最長6年。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼越南籍阮姓移工在臉書上購買假機票及航班取消證明，申請展延遭識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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