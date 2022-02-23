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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

帶職參選挨批黨務不中立　柳采葳、白喬茵同台回應「不需要放話」

▲▼國民黨新任發言人白喬茵、柳采葳首度出席記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨新任發言人白喬茵、柳采葳首度出席記者會。（圖／國民黨提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨新任發言人白喬茵、柳采葳23日首度出席國民黨記者會，鎖定低薪、物價高漲議題替青年發聲。由於白喬茵、柳采葳同時也在爭取市議員選舉黨內提名，遭台北市議員秦慧珠質疑違反黨務中立。對此，柳采葳回應「謝謝前輩指教」；白喬茵則說，黨內同志肅殺氣氛不用這麼濃厚，大家應該要給年輕人鼓勵，「不需要從外面放話」。

國民黨日前宣布高雄市政府前副發言人白喬茵、TVBS前主播柳采葳出任國民黨發言人。其中，白喬茵將挑戰高雄市左營、楠梓選區議員，柳采葳則參戰台北市中山、大同選區。秦慧珠昨在臉書發文質疑，兩位一邊擔任黨發言人一邊參與年底的議員提名初選，對其他新人來說不公平。

對於秦慧珠的質疑，柳采葳回應，謝謝前輩的指教，現在的任務就是為黨辯護、分進合擊，更重要的是贏得勝利。

▲▼國民黨新任發言人白喬茵、柳采葳首度出席記者會。（圖／國民黨提供）

白喬茵則說，大家都是同黨同志，肅殺氣氛不用這麼濃厚，大家都看到她們得到什麼，但卻沒有看到付出什麼，像是自己一早從高雄搭高鐵到台北，沒有跟孩子說早安，也是自掏腰包出席記者會，她認為，大家應該要給年輕人鼓勵，不需要從外面放話，這不是很好。

至於兩位新任發言人首度開記者會就選擇青年世代議題。柳采葳表示，民進黨根本不關心青年議題，物價、房價齊漲，蔡政府卻沒拿出任何解方，民進黨顧著內鬥、拚選舉，根本顧不到年輕人，國民黨當然要站出來替青年發聲；白喬茵則表示，年輕人每次把票投給民進黨，但民進黨有照顧年輕人需求嗎？很多人不敢生孩子、房子孩子二選一，她呼籲民進黨，不要每次都只要選票，卻沒有照顧年輕人需求。

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