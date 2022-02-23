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選美女王慘變殭屍！花11萬修臉「無法閉眼」　崩潰回不去了

▲▼ 俄羅斯選美女王塔拉瑟薇琦（Yulia Tarasevich）整形失敗。（圖／翻攝自推特）

▲塔拉瑟薇琦術後無法閉上眼睛。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯43歲選美女王塔拉瑟薇琦砸下3000英鎊（約新台幣11.6萬元）做臉部整形手術，做拉皮、眼瞼重建等，但卻沒想到術後卻無法完全閉上眼睛，也沒辦法微笑，原本亮麗動人的外貌宛如變成殭屍，只好再花一大筆錢動手術，不過再也無法恢復到術前的樣子。

太陽報報導，塔拉瑟薇琦（Yulia Tarasevich）是2個孩子的媽，2年前贏得俄羅斯選美大賽中拿下第2名的佳績，過沒多久就前往克拉斯諾達爾（Krasnodar）一間頂級診所整形，術前檢查一切正常。

但術後的她卻出現臉部腫脹發炎的狀況，眼睛閉不上、無法微笑，臉有一邊完全不能動，臉上還留下疤痕。她後來接受另名醫師的緊急補救手術，避免眼睛壞死。

這一切讓塔拉瑟薇琦決定對最初執刀的2名醫師提起刑事訴訟，但其中一名被告卻宣稱，這是因為她患有罕見遺傳疾病「硬皮病」（scleroderma）所導致。不過截至目前並未有證據顯示塔拉瑟薇琦患有此疾病。

塔拉瑟薇琦表示，為了拯救毀容的外貌，她又花了2萬英鎊（約新台幣77.6萬元），預計未來還會需要更多花費，但卻也無法恢復術前的樣貌。俄羅斯調查委員會現正介入調查中。

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