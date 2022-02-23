陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」　女友52歲父親臨時入伍即失聯

▲陸籍留烏人士描述頓內茨克現況。（圖／翻攝山西實時資訊）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日火速簽署文件，承認烏東「頓內茨克」及「盧甘斯克」兩共和國，並派兵進駐維和後，烏克蘭局勢瞬間升級、戰雲密佈。一名旅居烏克蘭首都基輔的廣州人路暮參向陸媒透露，他女友的父母被困在此次風暴中的頓內茨克地區，距離交火點不到100公里，「女友52歲的父親被臨時徵兵，家人所住的街道只剩下3戶居民。」

▲陸籍留烏人士路暮參提供的頓內茨克地區葉納基耶沃市資料照片。（圖／翻攝南方都市報）

《南方都市報》報導，路暮參女友52歲的父親伊戈爾是海軍退伍兵，他曾答應打電話給家人，但現在還沒有準信——就在昨天，一道臨時徵兵令把他帶走了。據頓內茨克居民介紹，當地在2月21日發出「徵兵令」，要求18歲至55歲的男子入伍，伊戈爾被臨時徵集入伍。

伊戈爾的妻子娜塔莎表示，2014年烏俄衝突後，不少居民都搬去烏克蘭其他城市或去俄羅斯，很多人再也沒回來過，留下的都是無處可去的人，「2月21日晚，她一夜未眠，打開窗戶聽到重裝備車輛正朝頓內茨克市區駛去的響聲，由於大量人員撤退，有搶劫者趁虛而入，到居民家偷東西，現在我們住的街道上只剩下3戶人家，為了保護房子和父母，我們在大門上寫著『人活著』。」

▲烏克蘭士兵在頓內茨克的阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）外巡邏。（圖／路透）

據了解，頓內茨克市區的婦女和兒童正被安排轉移至俄羅斯的邊境城市羅斯托夫，至於據頓內茨克市區50公里外的葉納基耶沃還沒被通知疏散。娜塔莎表示，「自己和母親年事已高，即使想回到基輔和女兒團聚，也沒有辦法通過控制線，前往俄羅斯又舉目無親，留在當地也可能面臨戰亂危險，現在很安靜，沒有槍聲。但明天會發生什麼——沒有人知道。」

路暮參表示，之前去頓內茨克的交通非常方便，但最近一年多受疫情和局勢惡化的影響，外國人無法進出該區域，住在頓內茨克的居民也要憑通行證才可以進出，「當地不少家庭處於分離狀態好幾年，像我女友一樣，很多年輕人到基輔或哈爾科夫等大城市工作，老年人留在頓涅茨克的城區，當地平均收入不高，留下來的大多是普通人，只能期望運氣好一點。」