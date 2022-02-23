烏俄危機害慘！俄國超級富豪損失近9000億元　榜首財富縮水3分之1

▲俄羅斯億萬富翁季姆琴科（Gennady Timchenko）（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

2022年才剛開始，俄羅斯超級富豪總財富自年初以來就已縮水320億美元（約新台幣8928億元），隨著烏克蘭危機升溫，損失更加慘重。根據全球前500大的彭博億萬富豪指數，俄羅斯69歲富翁榜首季姆琴科（Gennady Timchenko）自1月1日以來，財富減少近三分之一。

彭博報導，美國總統拜登22日對俄羅斯實施第一波金融制裁行動，包括俄國VEB銀行、俄羅斯軍事銀行（Promsvyazbank）及俄羅斯的主權債務。制裁對象包括俄羅斯的寡頭、重要人士和其家人。

彭博億萬富豪指數（Bloomberg billionaire Index）顯示，俄羅斯財富縮水最多的億萬富翁就是現年69歲的季姆琴科，自2022年1月1日以來，他的財富減少近三分之一。季姆琴科如今的財富約160億美元，大多數來自俄羅斯天然氣開採商諾瓦泰克（Novatek）。

諾瓦泰克執行長兼股東米赫爾松（Leonid Mikhelson）今年財富則是縮減62億美元。俄國石油公司Lukoil董事長阿列克佩羅夫（Vagit Alekperov）淨資產也下滑35億美元。根據富豪榜，23名俄羅斯億萬富豪目前的總淨資產為3430億美元，低於去年年底的3750億美元。

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