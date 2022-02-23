俄烏情勢緊張「黃小玉」飆漲　農委會祭3措施：未來半年供應無虞

▲陳吉仲強調，未來6個月飼料供應和價格維持穩定。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許展溢／台北報導

俄羅斯、烏克蘭情勢緊張，恐引起黃豆、玉米和小麥（黃小玉）供應和價格，農委會主委陳吉仲今（23日）表示，有3措施確保未來6個月飼料價格維持穩定，和生產供應無虞。

陳吉仲今出席出席第二屆永續善農獎IPM Award揭曉頒獎談到，過年前總統和院長召開會議，要求農委會確保2月到8月作為飼料使用的黃豆、玉米，不管國內庫存量或正運輸到台灣的船運，及7、8月大宗穀物業者下的訂單都確定在執行。

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陳吉仲強調，第一「未來台灣6個月，所有黃豆、玉米沒有問題」，價格即使到高峰，這次俄羅斯與烏克蘭衝突可能影響國際黃豆、玉米價格，但因大宗穀物業者都有提前下訂單，因此會同步跟國內畜牧業者說明「飼料價格會維持穩定水準」，確保國內豬、雞、鴨和鵝等生產供應無虞。

陳吉仲接著表示，同步會在國內針對所有生產數量，包括現在只有1萬多公頃的硬質（青稞）玉米，希望今年目標朝3萬公頃，這樣就有18萬公噸以上生產量，還有乳牛需要牧草等，都受疫情影響船運，將大幅度提高種植面積，確保國內玉米、黃豆所需飼料可給畜牧使用。

最後一項則針對庫存，陳吉仲說，總統、院長有要求農委會增加倉儲量，已跟台糖合作要興建6萬公噸庫存，今年會租倉容量，滿足需求。