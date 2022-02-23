快訊／快可以出國旅遊了！陳時中曝解封進度「先做前期準備工作」

▲衛福部長陳時中23日接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

盛傳可能投入2022年底台北市或桃園市選戰的衛福部長陳時中，23日接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪。訪談間，對於何時可以出國的問題，陳時中親自透露，目前將逐步開放商務旅客，出國旅遊則仍需要多方的評估考量，會先做前期準備工作，包含旅遊相關的人力建置、教育訓練等。

對於過去這段時間防疫的成果，陳時中在訪談中表示，「台灣模式」引發許多國家的興趣，參與多場跨國視訊會議，都會被詢問防疫因應措施。

陳時中說，「台灣模式」有兩大重點，一是防疫的韌性，即防疫不是只有強度，也要過正常的生活，二是疫情透明化、降低社會恐慌，每天召開記者會直接回應民眾疑慮，並同時做公共衛教宣導。

至於最近有關「與病毒共存」的討論，陳時中表示，在其他國家疫情嚴重的狀況下，勢必要往共存的方向思考，然而台灣疫情目前仍是有效控制的狀況，政府的措施則在於維持日常生活的前提，去做謹慎的管理與掌握。

另外，國人最關心的「何時可以出國」？陳時中說，政府有責任確保民眾健康，會逐步開放商務旅客，持續掌握國際情勢與國內疫調。他強調，出國旅遊則仍需要多方的評估考量，目前會先做前期準備工作，包含旅遊相關的人力建置、教育訓練等。

陳時中也透露了在解封之後，自己最想造訪的國家，他特別點名當初在台灣疫苗短缺時期，援助疫苗的日本、美國、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克等國，認為這些國家是一定要去一趟的，屬於一趟「感謝之旅」。