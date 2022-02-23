陳建仁選北市「夢幻到不敢想像」　吳思瑤仍挺陳時中：基層討論高

▲民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局2022台北市長選戰，包括衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍、前副總統陳建仁都被點名為潛在人選，對此，民進黨立委吳思瑤23日上午受訪說，陳建仁入黨「不論哪個位置都是大有可為」，是夢幻到她不敢想像的名單，而陳時中被期待的時間相對久，基層的討論度、好感度、期待度均高，不僅可凝聚民進黨基本盤，更可望拓展外圍跨黨支持者。

對於今年底北都市長人選，吳思瑤今天上午受訪說，現在被點名者都有相當的政治歷練和行政經驗，相較國民黨沒有其他選擇，民進黨未來的佈局可以非常靈活，而陳時中被期待的時間相對久，基層對陳的討論度、好感度、期待度均高，是相當具有競爭力，而且是符合民意期待的人選。

吳思瑤直言，未來在台北市長選戰三強鼎立的狀況下，民進黨真的大有可為，代表出征的候選人不只要凝聚民進黨的支持，更要有跨黨的選票吸納能量，而陳時中在中間選民、年輕選民支持度都相對比較高，如果從專業民調來分析，不只要挑選能夠凝聚民進黨基本盤者，更要能夠拓展外圍跨黨支持者，如果從這個面向來說，陳時中確實比較符合可能競爭者的期待。

至於陳建仁是否可能參選台北市長，吳思瑤表示，這是「夢幻到我不敢想象的名單」，如果陳建仁願意投入未來地方首長選戰，絕對是非常靈活的活棋，是民進黨非常珍貴的資產，無論放在哪個位置，可以被調度、彈性運用、吸納選民支持，不管哪個位置都是大有可為，但是這要看他個人意願，因為過去也沒有這樣的討論，「我們當然很期待，如果大仁哥願意繼續捲起袖子，而且是走入基層，那我們當然是非常振奮」。

近期成立「陳時中北區後援會」的民進黨立委何志偉則說，台北市長選戰絕對是團體戰，林佳龍、陳時中各有千秋，林從學運時期走到現在，除了堅實的基層、豐厚的選戰資歷外，他堅持的理念也是令人感動的，而陳時中則是在國難當頭時團結每一位台灣人，而且在世界上開出漂亮的防疫成績單，照顧到每個人的心。