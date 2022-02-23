自備塑膠袋行竊拚命裝　拿洋菇鮮魚香蕉蛋...僅南瓜有付錢

▲黃姓婦人在超市行竊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高市楠梓區一名黃姓婦人日前到一家超市購物，她拿了洋菇、鮮魚、香蕉、啤酒、蛋等多樣食品，先裝在自己的塑膠袋後，佯稱東西是在另一家店購買，順利騙過店員，只結帳了10顆南瓜，店家事後盤點發現短少，調閱監視器畫面後報警。警方找上黃婦後，依竊盜罪將他移送法辦，至於她偷的東西，則幾乎已經被吃完。

楠梓分局翠屏派出所是在1月29日接獲店家報案，指稱店內物品遭竊，包含洋菇、鮮魚、香蕉、啤酒及盒裝蛋等，價值零零總總近千元，因超市盤點發現物品短少，才知遭竊。

▲黃姓婦人在超市故意不結帳。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，黃姓婦人在1月28日在連鎖超市內，竊取多樣生鮮、民生用品，從監視畫面發現，婦人在店內的冷藏櫃挑選商品，不時左顧右盼，趁店員不注意時將商品放在自己的塑膠袋內，而結帳時，將還沒結帳商品的袋子先行放在地上，店員雖有注意到該婦人的異常行為而詢問，但婦人佯稱袋內為別家商店購得物品，因太重先放置地上，成功取得店員信任而蒙混過關，而最後竟只結帳了10顆南瓜。

經過連日追查，警方在21日通知黃婦到案，發現黃婦偷來的東西大多已經吃完，只剩下啤酒和橄欖油，她說是因為一時貪便宜才會下手行竊，警方偵訊後依竊盜罪函請橋頭地檢署偵辦。