　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中回憶「初識蔡英文」：非醫療專業竟懂國際藥價問題

▲▼陳時中視察台北車站疫苗接種站。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

盛傳可能投入2022年底台北市或桃園市選戰的衛福部長陳時中，23日接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪。訪談間，陳時中回憶當年跟總統蔡英文認識的過程，當時很訝異非醫療專業的蔡英文竟然清楚國際藥價問題。

對於過去這段時間防疫的成果，陳時中在訪談中表示，「台灣模式」引發許多國家的興趣，參與多場跨國視訊會議，都會被詢問防疫因應措施。

陳時中說，「台灣模式」有兩大重點，一是防疫的韌性，即防疫不是只有強度，也要過正常的生活，二是疫情透明化、降低社會恐慌，每天召開記者會直接回應民眾疑慮，並同時做公共衛教宣導。

此外，訪談間陳時中也回憶跟蔡英文認識的過程，當時他擔任衛生署副署長期間，因為藥價的問題，曾與時任行政院副院長的蔡總統做討論。他說，他很訝異非醫療專業的蔡英文竟然很清楚國際藥價的問題。

陳時中表示，他一直支持蔡英文，覺得這樣堅毅的女性，給國家帶來了新的希望；而行政院長蘇貞昌，他也認為，蘇貞昌在疫情期間做了各部門的資源整合，提供衛福部許多支援，他要為此表達感謝。

▼衛福部長陳時中23日接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪。（圖／民進黨提供）

▲▼衛福部長陳時中23日接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪。（圖／民進黨提供）

 

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
甜美女星「全裸陳屍飯店外草叢」！　同房男星現況曝
想休假想瘋！　軍官偽造罹癌證明連休16天
傳美國邀台灣加入「對俄制裁」！　限制出口半導體
捲林姿妙弊案！　前立委楊吉雄150萬交保
泰露毛貴妃「被消失」半年！　傳泰王怒翻臉
快訊／快要能出國了！　陳時中親曝進度
這縣市「曾連下37天雨」！　台北近1個月沒太陽
快訊／烏克蘭情勢緊急　蔡英文「4大指示」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

斷言陳建仁入民進黨就是為了2024　他：大耳方臉就一副總統相

陳時中回憶「初識蔡英文」：非醫療專業竟懂國際藥價問題

新北第3劑疫苗覆蓋率破4成　侯友宜：放寬是必走的路

吳釗燮對話美前防長　「目前看不到兩岸關係緩解的可能」

全台逾5成計程車沒投保　民進黨立委籲修《公路法》強制投保乘客險

快訊／快可以出國旅遊了！陳時中曝解封進度「先做前期準備工作」

陳建仁選北市「夢幻到不敢想像」　吳思瑤仍挺陳時中：基層討論高

蔡英文因應烏克蘭情勢　下達4大指示「強化台海軍事整備」

蔡英文端出陳建仁壓制賴清德？　綠營批：挑撥蔡賴團結

黃偉哲「台日拒交換」影片遭挖出　陳以信轟：現在噤聲了？

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

斷言陳建仁入民進黨就是為了2024　他：大耳方臉就一副總統相

陳時中回憶「初識蔡英文」：非醫療專業竟懂國際藥價問題

新北第3劑疫苗覆蓋率破4成　侯友宜：放寬是必走的路

吳釗燮對話美前防長　「目前看不到兩岸關係緩解的可能」

全台逾5成計程車沒投保　民進黨立委籲修《公路法》強制投保乘客險

快訊／快可以出國旅遊了！陳時中曝解封進度「先做前期準備工作」

陳建仁選北市「夢幻到不敢想像」　吳思瑤仍挺陳時中：基層討論高

蔡英文因應烏克蘭情勢　下達4大指示「強化台海軍事整備」

蔡英文端出陳建仁壓制賴清德？　綠營批：挑撥蔡賴團結

黃偉哲「台日拒交換」影片遭挖出　陳以信轟：現在噤聲了？

布魯樂谷關門12年　現況曝光！大咖地主持有多年不放生

行員提醒「匯款投資朋友」恐是詐騙　新竹婦：那我改領現金…

「插隊」衝診間恐嚇要殺女醫師　80歲翁硬拗：老弱難使人害怕

逛台南三井「遭困停車場30分鐘」他氣炸！鄉民笑：這就是試營運

凍壞了！防猝死「6關鍵時機」必保暖　她加碼吃4食物不怕冷

斷言陳建仁入民進黨就是為了2024　他：大耳方臉就一副總統相

「板橋4字頭」早沒貨！江翠北側第一案　最新行情嚇倒購屋族

想休假想瘋啦！軍官偽造罹癌證明連休16天　連長醫院找不到人

甜美女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝　網一面倒罵翻

烏俄情勢等同台海？　國台辦：所謂「感同身受」完全是自作多情

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

政治熱門新聞

快訊／快可以出國旅遊了！陳時中曝解封進度「先做前期準備工作」

蔡英文因應烏克蘭情勢　下達4大指示「強化台海軍事整備」

她曝：陳時中不是選台北市長

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

快訊／宋楚瑜親揭被爆4億存款關鍵：因「藍白合」把我扯進來

黃瀞瑩、楊寶楨遭諷殘破花瓶　民眾黨：羞辱女性不該漠視

遭張雅琴狠酸殘破花瓶！楊寶楨不忍了

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸這句

黃偉哲「台日拒交換」影片遭挖出　陳以信轟：現在噤聲了？

菲律賓不承認台灣疫苗證明　國民黨：蔡政府誤導台商

民進黨完成2022台南市長徵詢　黃偉哲獲一致認同

嫌高端疫苗做太慢！陳時中：浩鼎案刨根生技業惡果

快訊／北市曝北投確診女足跡　曾到天母SOGO、新光三越、北榮

快訊／新北+4分佈三重、蘆洲、新店　Ct值最低15.25

更多熱門

相關新聞

快訊／快可以出國旅遊了！陳時中曝解封進度「先做前期準備工作」

快訊／快可以出國旅遊了！陳時中曝解封進度「先做前期準備工作」

盛傳可能投入2022年底台北市或桃園市選戰的衛福部長陳時中，23日接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪。訪談間，對於何時可以出國的問題，陳時中親自透露，目前將逐步開放商務旅客，出國旅遊則仍需要多方的評估考量，會先做前期準備工作，包含旅遊相關的人力建置、教育訓練等。

陳建仁選北市「夢幻到不敢想像」　吳思瑤仍挺陳時中

陳建仁選北市「夢幻到不敢想像」　吳思瑤仍挺陳時中

蔡英文因應烏克蘭情勢　下達4大指示「強化台海軍事整備」

蔡英文因應烏克蘭情勢　下達4大指示「強化台海軍事整備」

蔡英文端出陳建仁壓制賴清德？　綠營批：挑撥蔡賴團結

蔡英文端出陳建仁壓制賴清德？　綠營批：挑撥蔡賴團結

她曝：陳時中不是選台北市長

她曝：陳時中不是選台北市長

關鍵字：

陳時中蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

俄羅斯已開始入侵烏克蘭　拜登宣布首波制裁

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

主播一姐快篩陽性「群聚開會」　上班3天同事崩潰

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

即／台鐵花壇傳死傷事故！ 長髮女遭截兩段

更強大雨紅爆！冷氣團+1再凍台剩10°C

歐弟前妻情人節「進阮經天家門」！接著約會陳昊森

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面