陳時中回憶「初識蔡英文」：非醫療專業竟懂國際藥價問題

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

盛傳可能投入2022年底台北市或桃園市選戰的衛福部長陳時中，23日接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪。訪談間，陳時中回憶當年跟總統蔡英文認識的過程，當時很訝異非醫療專業的蔡英文竟然清楚國際藥價問題。

對於過去這段時間防疫的成果，陳時中在訪談中表示，「台灣模式」引發許多國家的興趣，參與多場跨國視訊會議，都會被詢問防疫因應措施。

陳時中說，「台灣模式」有兩大重點，一是防疫的韌性，即防疫不是只有強度，也要過正常的生活，二是疫情透明化、降低社會恐慌，每天召開記者會直接回應民眾疑慮，並同時做公共衛教宣導。

此外，訪談間陳時中也回憶跟蔡英文認識的過程，當時他擔任衛生署副署長期間，因為藥價的問題，曾與時任行政院副院長的蔡總統做討論。他說，他很訝異非醫療專業的蔡英文竟然很清楚國際藥價的問題。

陳時中表示，他一直支持蔡英文，覺得這樣堅毅的女性，給國家帶來了新的希望；而行政院長蘇貞昌，他也認為，蘇貞昌在疫情期間做了各部門的資源整合，提供衛福部許多支援，他要為此表達感謝。

▼衛福部長陳時中23日接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪。（圖／民進黨提供）

