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免費學英文！酷課雲25門國小英語課程明起報名

▲▼ 北市「酷課雲」奪亞IDC亞太智慧城市大獎 。（圖／台北市教育局提供）

▲北市酷課雲推出25門國小英語免費線上課程，明起開始報名 。（圖／台北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

面對全球化及國際化浪潮，為培養學生外語溝通力及多元化的國際視野，台北市教育局將從3月15日（二）至5月8日（日），推出25門多元精采的酷課雲國小英語數位增能培力課程，課程完全免費，每門課程限額報名，共計800個名額，明天（24日）起登錄酷課雲網站就可報名，完成課程經認定成績合格者，還可取得北市教育局修課證明，小朋友不要錯過。

▲▼免費酷課雲25門國小英語課程明起開始報名。（圖／北市教育局提供）

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▲北市酷課雲推出25門國小英語免費線上課程，明起開始報名 。（圖／北市教育局提供）

北市教育局表示，2026年北市國中小將達到100%全雙語政策目標，打造台北市成為英語友善城市，為推展雙語教育創新思維，並落實北市數位教育資源共享理念，豐富學生多樣化英語學習機會，教育局將從3月15日起，推出25門多元精采的酷課雲國小英語數位增能培力課程。

北市教育局指出，為開設國小英語自主學習免費課程，邀請北市國小英語輔導團教師、雙語學校英語教學優秀教師參與，110學年度第1學期首次試辦國小英語培力班，開設14門課程，近3000人報名，錄取610名，廣受學生及家長好評，課程結束後同步在酷課雲網路平台公開課程，點擊率共計3萬2927人次。

110學年度第2學期將持續並擴大辦理，北市教育局表示，透過有趣多元的課程設計，可提升學習英語興趣，預計明天上午10時至3月1日（二）中午12時，從登錄酷課雲網站進行報名，錄取名單統一在3月8日（二）公告；未來同步線上課程結束後，規劃從5月17日（二）起，將25門英語線上課程影片設為公開課程，提供更多學生自主學習。

至於25門課程內容部分，北市教育局表示，課程內容豐富精采，包含北市幸安國小蘇盈之老師開設「Arts Appreciation（Music and Painting）兒童藝術入門」，讓學生聽懂、認得、說出經典音樂、圖畫藝術作品；北市立麗山國小賴素卿老師開設「用英語打開世界之窗」，疫情下出國旅遊受限制，透過課程帶領學生遊歷美國、英國、加拿大等大城市，讓學生在輕鬆愉快的環境下，認識歐美地區的大城市，進而拓寬視野，培養國際觀。

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關鍵字：

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