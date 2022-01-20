明起放寒假　教長提「假期防疫六大措施」曝光

▲教長潘文忠提出「假期防疫六大措施」，提醒學生要避免前往人多的公共場合。（圖／摘自潘文忠臉書）

記者許敏溶／台北報導

全國中小學明（21日）起開始放寒假，之後就是農曆春節假期，教育部長潘文忠今（20日）在臉書PO文表示，近期國際疫情仍相當嚴峻，在寒假一開始，請家長們共同協助，無論是待在家中或出門，都要提醒孩子好好落實防疫工作，潘文忠也PO出假期防疫六大措施，並整理各項線上學習資源，希望家長與孩子一起規劃充實的假期。

學測將在明天起一連舉行三天，而全國中小學也在明天起也開始放寒假，直到2月10日為止，潘文忠稍早在臉書PO文表示，寒假與農曆年節假期，不僅是與家人團聚的重要時刻，許多家庭可能安排出遊規劃，但近期國際疫情依舊相當嚴峻，在寒假一開始，請家長們共同協助，無論是待在家中或出門，都要提醒孩子好好落實防疫工作。

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▲教長潘文忠提出「假期防疫六大措施」，提醒學生要避免出入人多的公共場合。（圖／摘自潘文忠臉書）

潘文忠提醒，除了注意手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等基本個人防護措施，假期間也要盡量避免出入人多擁擠的活動或場所，或高感染傳播風險場域，在公共場合也一定要維持好社交距離，並主動積極配合各項防疫措施。

▲教長潘文忠建議家長與小孩可多多利用線上學習資源。（圖／摘自潘文忠臉書）

此外，若是假期決定留在家中，潘文忠也表示，教育部為孩子整理了各項線上學習資源，在做好防疫的同時，家長也可多多利用這些資源，跟孩子一起規劃一個充實的假期。