防疫不停學　寒假上北市酷課雲可抽Airpods

▲▼為了讓學子在寒假防疫不停學，北市酷課雲推出多元精采的寒假線上直播活動課程。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導



台北市中小學明（21日）起開始放寒假，僅接著就是春節，為了讓學子在寒假期間防疫不停學，北市教育局今宣布，在台北酷課雲上，將以「親子共學、共樂」概念，推出一系列新春活動，包括親子齊來圍爐做年菜、在家玩科學等13門多元精采的寒假線上直播活動課程，完成兩項任務及學習歷程紀錄，可得到一至二次抽獎機會，獲得Airpods、Apple Watch SE等好禮。

北市中小學寒假，將從明天（五）起一直到2月10日，受到本土新冠肺炎疫情升溫影響，北市教育局昨已宣布「寒假活動規劃、校外教學、選手訓練及運動賽事」等四大措施，包括校外教學（含畢業旅行、服務學習）從明起到2月底原則暫停或延期辦理，而包括課業輔導、社團活動等，也改採線上方式或延期辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為了讓學子在寒假防疫不停學，北市酷課雲推出多門精彩課程。（圖／北市教育局提供）

為了讓學子在寒假期間防疫不停學，北市教育局今宣布，寒假期間，台北酷課雲以親子共學、共樂概念，推出一系列新春活動，學生完成兩項任務及學習歷程紀錄，可得到一至二次抽獎機會，任務包含從國中生物學科影片動畫觀賞，以及學習單活動互動找出虎的隻數，還有親子齊來圍爐做年菜、在家玩科學及閱讀經典文學等13門多元精采的寒假線上直播活動課程。

北市教育局指出，這次酷課雲寒假春節線上課程，師資陣容堅強，包括開平餐飲學校中餐—朱華慶師傅及西餐—林清展師傅，將在線上課程中教導學生製作年節佳餚，像是招財金元寶—玉米水餃，紅紅火火財源廣進義大利肉醬麵，另外永春高中曾慶良老師，將帶領學生瞭解關於「食」的新興科技，透過實作學習用AR科技標示食物熱量，並實作體驗「幸運餅乾」AR科技，帶領學生化身「虛擬Vtuber」吃播主進行飲食分享，將吃與學的知識合一。

北市教育局表示，今年寒假春節課程內容豐富，適合國小至高中職學生觀看學習，而且完成任務之後，還可參加抽獎，在酷課OnO線上教室完成任務一即可獲得抽獎機會，抽獎禮品包括Airpods、Apple Watch SE、HomePod mini智慧音箱等，學生千萬不要錯過。