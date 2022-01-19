北市宣布校外教學、畢業旅行及運動賽事暫緩到2月底

▲台北市教育局長曾燦金宣布暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習到二月底。（圖／北市府提供）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續升溫，台北市教育局稍早宣布，從後天（21日）寒假開始到2月底，原則暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習，寒假中各項學習活動，包括課業輔導、學藝活動、補教教學，改為線上方式或延後辦理，而體育運動賽會或體育活動，像是教育盃賽事，一樣從寒假開始到二月底暫緩辦理，3月再來看疫情狀況做滾動修正。

國內近期疫情持續升溫，疫情也燒入校園，連續5天都有本土新增個案校園連續；其中台北市各級學校明天將是結業式，後天正式開始放寒假，因應疫情可能升溫，北市教育局長曾燦金今宣布提高相關防疫措施。

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曾燦金指出，因應新冠肺炎疫情，以及中小學在明天（20日）為結業式，之後放寒假，今天決定台北市中小學與幼兒園從21日起到2月28日，原則暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習。

至於寒假中各項學習活動，曾燦金表示，包括課業輔導、學藝活動、補教教學，改為線上方式或延後辦理，要是屬於照顧或托育性質課後照顧班，原則維持辦理，過去已有類似模式，主因是家長無法照顧孩子時，需要托育與照顧需求，可以申請，但防疫要加嚴，等級要提高。

若要參加國際賽或全國賽的技職選手、建教生、運動選手、表演藝術比賽選手，曾燦金表示，寒假期間的訓練工作可以維持辦理，但防疫工作一樣要加嚴，老師、教練、防護員要打滿兩劑疫苗，且第二劑要打滿14天，家長要簽署同意書並造冊，原則上要全程配戴口罩，而吹奏類樂器無法戴口罩，則要維持社交距離，或用隔板做適度隔離，採固定分組分流練習。

曾燦金進一步說明，除表演藝術比賽外，各時段以20人為上限，維持2.25平方公尺的社交距離，並盡量用口頭指導取代並避免身體碰觸，場地設施設備與器材要充分清消且不外借，有一些體育運動賽會或體育活動，像是教育盃賽事，從寒假到二月底暫緩辦理，三月再來看疫情狀況做滾動修正。