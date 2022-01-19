　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市宣布校外教學、畢業旅行及運動賽事暫緩到2月底

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金。（圖／北市府提供）

▲台北市教育局長曾燦金宣布暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習到二月底。（圖／北市府提供）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續升溫，台北市教育局稍早宣布，從後天（21日）寒假開始到2月底，原則暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習，寒假中各項學習活動，包括課業輔導、學藝活動、補教教學，改為線上方式或延後辦理，而體育運動賽會或體育活動，像是教育盃賽事，一樣從寒假開始到二月底暫緩辦理，3月再來看疫情狀況做滾動修正。

國內近期疫情持續升溫，疫情也燒入校園，連續5天都有本土新增個案校園連續；其中台北市各級學校明天將是結業式，後天正式開始放寒假，因應疫情可能升溫，北市教育局長曾燦金今宣布提高相關防疫措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾燦金指出，因應新冠肺炎疫情，以及中小學在明天（20日）為結業式，之後放寒假，今天決定台北市中小學與幼兒園從21日起到2月28日，原則暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習。

至於寒假中各項學習活動，曾燦金表示，包括課業輔導、學藝活動、補教教學，改為線上方式或延後辦理，要是屬於照顧或托育性質課後照顧班，原則維持辦理，過去已有類似模式，主因是家長無法照顧孩子時，需要托育與照顧需求，可以申請，但防疫要加嚴，等級要提高。

若要參加國際賽或全國賽的技職選手、建教生、運動選手、表演藝術比賽選手，曾燦金表示，寒假期間的訓練工作可以維持辦理，但防疫工作一樣要加嚴，老師、教練、防護員要打滿兩劑疫苗，且第二劑要打滿14天，家長要簽署同意書並造冊，原則上要全程配戴口罩，而吹奏類樂器無法戴口罩，則要維持社交距離，或用隔板做適度隔離，採固定分組分流練習。

曾燦金進一步說明，除表演藝術比賽外，各時段以20人為上限，維持2.25平方公尺的社交距離，並盡量用口頭指導取代並避免身體碰觸，場地設施設備與器材要充分清消且不外借，有一些體育運動賽會或體育活動，像是教育盃賽事，從寒假到二月底暫緩辦理，三月再來看疫情狀況做滾動修正。

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
亞東護理師染Omicron！和本土群聚不同　未滿10歲兒也確
西堤相關＋7！　一家7口用餐已6人染疫
快訊／本土+10！　亞東護理師接觸者確診
LIVE／疫情多點爆發！　陳時中最新說明
只剩3天！千萬證券戶　沒改密碼將無法下單
快訊／北市宣布：校外教學、畢典及運動賽事取消至2月底
周杰倫剛過43歲生日　爆三度當爸了！　
快訊／北市防疫旅館1男突倒地　送醫不治
快訊／楊梅電子廠也爆員工確診！　650人PCR出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園大南市場菜販「陪病採檢確診」　初判與西堤、聯邦案無關

亞東護理師Omicron序列「和本土群聚不同」　未滿10歲兒也確診！

佛心醫師！一通電話就從台北到台東　林太仁：我就是偏鄉醫師

西堤相關＋7！一家7口用餐「增一長者確診」已6人染疫

快訊／增44例境外移入「18例落地採檢確診」　美國10例最多

快訊／本土+10！亞東護理師未滿10歲接觸者確診　境外增44例

北市宣布校外教學、畢業旅行及運動賽事暫緩到2月底

公衛學者估Omicron本土病例「月底恐達540人」　籲雙疫調分層分流

LIVE／「鵝肉店同桌確診」恐再爆群聚　陳時中最新說明

台大醫院公告2月新措施！陪病者打疫苗未滿14天　要自費PCR篩檢

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

桃園大南市場菜販「陪病採檢確診」　初判與西堤、聯邦案無關

亞東護理師Omicron序列「和本土群聚不同」　未滿10歲兒也確診！

佛心醫師！一通電話就從台北到台東　林太仁：我就是偏鄉醫師

西堤相關＋7！一家7口用餐「增一長者確診」已6人染疫

快訊／增44例境外移入「18例落地採檢確診」　美國10例最多

快訊／本土+10！亞東護理師未滿10歲接觸者確診　境外增44例

北市宣布校外教學、畢業旅行及運動賽事暫緩到2月底

公衛學者估Omicron本土病例「月底恐達540人」　籲雙疫調分層分流

LIVE／「鵝肉店同桌確診」恐再爆群聚　陳時中最新說明

台大醫院公告2月新措施！陪病者打疫苗未滿14天　要自費PCR篩檢

桃園大南市場菜販「陪病採檢確診」　初判與西堤、聯邦案無關

亞東護理師Omicron序列「和本土群聚不同」　未滿10歲兒也確診！

佛心醫師！一通電話就從台北到台東　林太仁：我就是偏鄉醫師

慈濟南投4地辦理冬令物資發放　為1265弱勢戶送暖

紅富海吸金拍賣79金飾！台南男抱500萬現金競標　沒出手原因曝　

一級首長年輕化　陳明文女兒陳冠穎接掌桃園青年局局長

EXO Chen當兵中「2年內拼2娃」　老婆誕下第二胎　

西堤相關＋7！一家7口用餐「增一長者確診」已6人染疫

快訊／增44例境外移入「18例落地採檢確診」　美國10例最多

鴻海臉書彙整「全球防疫新知」　確診Omicron恐出現喉嚨痛、3大症狀

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

生活熱門新聞

桃園市本土+14　新增3學校停課

快訊／新竹+1例！跟確診者鵝肉店聚餐被傳染

出現這狀況可能升三級　醫：擋不住Omicron才正常

3縣市大雨特報！濕涼→濕冷時程曝

小商人睡前再打！曝光青青「土地權狀房」實況：中古屋

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

對流雨要來了　2波「全台有雨」時間曝

發現臥龍洞2屍！她上節目竟有「詭異氣音」：來陪我

劍潭女高中生「斑馬線上」被撞飛　他檢討行人被轟到刪文

想去中國被逼來「陌生台灣」　法國妹曝原因

桃公務員曾到西堤　拖10天才通報

確診1周痊癒！旅美台人「台灣病態的緊張感」掀戰

桃園深夜再增1學生確診　新街國小、附幼今起停課14天

更多熱門

相關新聞

北市首度加贈清寒生年節助學金

北市首度加贈清寒生年節助學金

農曆春節即將到來，去年受到新冠肺炎疫情衝擊，目前疫情又升溫，許多弱勢家庭生活更困難，孩子安心就學也面臨考驗，財團法人台北市教育局認助清寒學生基金會今（19日）宣布，一月首度加贈每位受助學生2000元「年節助學金」，發放總金額263.2萬元，共1316名學生受惠，期盼清寒學生能過個好年。

快訊／與亞東確診護理師足跡重疊！　北市5國小811人採檢陰性

快訊／與亞東確診護理師足跡重疊！　北市5國小811人採檢陰性

畢旅排去竹苗急喊卡！高雄媽失望吸熱議

畢旅排去竹苗急喊卡！高雄媽失望吸熱議

新竹畢旅昨晚突通知取消！　高雄家長崩潰

新竹畢旅昨晚突通知取消！　高雄家長崩潰

台北社教機構好玩好康攻略出爐

台北社教機構好玩好康攻略出爐

關鍵字：

北市教育局校外教學畢業旅行體育活動

讀者迴響

熱門新聞

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

「鄰居占位為王」神人曝1招：從此沒人敢停

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

桃園市本土+14　新增3學校停課

Keanna離婚2天就曬327刺青！　他幫揪時間點

ØZI性愛片外流首現身！

即／新店隨機殺人魔二審改判免死

林姿妙涉貪「提款餘額都是259」　本人親自解釋了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面