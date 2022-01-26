北市首推元宇宙教育　砸逾5千萬讓學子掌握未來科技

▲北市教育局宣布首度推出元宇宙教育，砸逾5千萬希望讓學生掌握未來科技趨勢。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

元宇宙近來成為科技界最熱話題，台北市教育局也搭上風潮，今（26日）在北市公私立國小校長會議上宣布，為了讓學生即早掌握未來科技的發展趨勢，從111年度起投入5351萬元，推動「元宇宙教育總體計畫」，協助教師發展元宇宙教育課程，並增進學生「元宇宙」概念與知能，引導學校營造創新未來的教育新面貌。

台北市110學年度第2學期公私立國民小學校長會議今天舉行，為落實防疫並減少群聚風險，今天早上採線上同步與非同步方式召開，這次會議以「躍升台北教育 迎向幸福未來-韌性治理、創新超越」為主軸，進行後疫情時代的教育政策溝通、學校實務探討及分享回饋。

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北市教育局為讓學生即早掌握未來科技的發展趨勢，今天宣布從111年度開始，推動「元宇宙教育總體計畫」，教育局表示，這計畫整合過往新興科技相關計畫與活動，透過「專業成長」、「學生學習」及「智慧環境優化」三主軸並搭配「一師一載具」政策，協助教師發展元宇宙教育課程、增進學生「元宇宙」概念與知能，透過元宇宙教育計畫，北市將在未來的科技世界超前部署，取得先機。

教育局進一步說明，該計畫上半年集中在教師專業成長，以教師研習及工作坊產出精緻的元宇宙教材，下學期在「學生學習」方面，以鼓勵學校實施元宇宙相關課程，搭配3A中心推廣活動與暑假元宇宙創作競賽，增進學生元宇宙體驗；而「智慧環境優化」則透過競爭型計畫，鼓勵學校建立AR、VR與MR校園體驗導覽，以及建置有利元宇宙教育的高速網絡設備，藉由優化校園環境帶領學生感受未來科技。

另面對目前新冠肺炎疫情的衝擊與挑戰下，北市教育局長曾燦金也期勉校長，以新思維面對問題、定義問題、解決問題，並強調元宇宙時代的來臨，線上學習模式已成為一種新常態，提醒校長在疫情期間，校務經營要保有彈性與適應力，掌握永續發展與學校社會責任的新趨勢。