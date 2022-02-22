　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹北天價手搖戰翻！他問「最貴可接受價格」　網激推1數字茶飲

▲▼竹北遠百有間販售「天價手搖」的飲料店。（圖／翻攝自Facebook／竹北遠百最新情報站）

▲竹北遠百一間販售「天價手搖」的飲料店掀起熱議。（圖／翻攝自Facebook／竹北遠百最新情報站）

記者黃品臻／綜合報導

新開張的竹北遠百每天都湧入大量購物人潮，其中被爆出位於6樓的一家手搖飲料店，販售著要價385元的「天價手搖飲」，在網路上掀起熱議，就有網友見此發文調查，手搖飲一杯能接受的最貴價格是多少，沒想到竟意外釣出一款網友激推的「數字茶飲」。

一名網友在Dcard上以「手搖一杯最貴能接受多少」為題發文表示，看到新聞報導竹北遠百的385元天價飲料後嚇到，於是想問問看網友們平常買手搖飲，能接受的價格落在哪裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO先以自己說明，「如果公司請客，我會點95、85元那種貴桑桑又浮誇的飲料，但平常自己買的話，大約50元，都喝茶，偶爾加點個珍珠，超過50塊的通常點不下去.....」

▲▼原PO好奇網友們對於手搖飲料的最貴接受價格是多少。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO好奇網友們對於手搖飲料的最貴接受價格是多少。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出掀起熱烈討論，網友們都紛紛留言表示自己可接受的價格區間，「最貴就100以內」、「走在路上邊喝的天仁茗茶那種手搖飲一百出頭，最多了，除非它好喝、品質好」、「60以內極限」、「自己掏錢的就130的X苑子，不過385的飲料倒會想嘗試一次看看，嚐鮮的概念」、「大概70是極限吧」、「最貴喝麻古的楊枝甘露或芝芝芒果，水果的貴還可以接受」、「半年喝不到五杯，所以最高可以接受$90，再高真的買不下去」。

另外有網友點名天仁茗茶的「913茶王」很好喝，獲得不少共鳴，「天仁茗茶的913茶王真的好豪喝，但不會特別去買，有順道經過才會」、「913 無糖去冰，超好喝！它是我第一個喝過會回甘的茶」、「913真的讚，我自己都喝茶濃無糖+珍珠，茶香中帶一點蜜香，好讚啊」、「913超棒+1」、「913真的好好喝，但他櫃位好少」。

▲▼網友推薦913茶王。（圖／翻攝自天仁茗茶官網）

▲網友推薦913茶王。（圖／翻攝自天仁茗茶官網）

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
iPhone截圖「隱藏版4招」曝光！1秒學會長截圖
許藍方連打3劑BNT　「罕見副作用」現形：想開冷氣
神人曝「旭集必吃攻略」　點名1樣：嚐鮮就好
今年「這縣市」只放晴1天　2022降雨天數排行出爐
今晚起雨勢再增大　「最猛時段」出爐
31歲型男健身完昏倒水療池　送醫急救不治
艾瑞絲NFT脫了「根本謎片封面」！　網怒轟：物化女性

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無人機產業夯！華梵成立國家考場　輔導全校學生拿證照

寒流急凍小雞雞尿不出來　醫曝這招式可遠離「馬上風」　

全球空調領導者「大金空調」　疼惜台灣的好空氣專家

竹北天價手搖戰翻！他問「最貴可接受價格」　網激推1數字茶飲

雨神同行！今年「這1縣市」只放晴一天　2022降雨天數排行出爐

遠傳打造全方位行動生活圈　貫徹以人性、溫暖、科技拉近人與人的距離

ICIC、3S成通關密語　台新銀行目標為國人「智慧好夥伴」！

降雨回波登陸變更強！今晚起雨勢再增大　「雨最猛時段」出爐

國泰世華堅持「誠信、當責、創新」3信念！　致力成為用戶的大樹

兒爽滑手機！婆婆嘴媳婦「顧孩不幫煮飯」　小姑護嫂：廢物哥妳寵的

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

無人機產業夯！華梵成立國家考場　輔導全校學生拿證照

寒流急凍小雞雞尿不出來　醫曝這招式可遠離「馬上風」　

全球空調領導者「大金空調」　疼惜台灣的好空氣專家

竹北天價手搖戰翻！他問「最貴可接受價格」　網激推1數字茶飲

雨神同行！今年「這1縣市」只放晴一天　2022降雨天數排行出爐

遠傳打造全方位行動生活圈　貫徹以人性、溫暖、科技拉近人與人的距離

ICIC、3S成通關密語　台新銀行目標為國人「智慧好夥伴」！

降雨回波登陸變更強！今晚起雨勢再增大　「雨最猛時段」出爐

國泰世華堅持「誠信、當責、創新」3信念！　致力成為用戶的大樹

兒爽滑手機！婆婆嘴媳婦「顧孩不幫煮飯」　小姑護嫂：廢物哥妳寵的

不老樂團慷慨獻技解囊　助偏鄉國中管樂隊挺進全國賽

號稱全宇宙最辣！杜汶澤推「三級總統辣麻辣鴨血」全聯獨家開賣

普丁為何要承認烏東2小國獨立？外媒曝原因：將有正當理由出兵

台灣大召開2021年Q4法說會　營收成長17％

無人機產業夯！華梵成立國家考場　輔導全校學生拿證照

前無名正妹點餐突被叫住…　店員拿出「一把零錢」她感動：很用心

寒流急凍小雞雞尿不出來　醫曝這招式可遠離「馬上風」　

張珮珊6年伴讀任務結束　岑永康不再當獨居老人「飛紐西蘭把老婆帶回台」

外面才13度！　二哈燦笑吹風「自願睡陽台」網笑：有家鄉的感覺

Jisoo滿手卡地亞好時髦　3萬三環戒是小資女不敗首選

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

快訊／本土+5「分佈南北2縣市」、另增39例境外

北北基7縣市大雨！明起「新冷氣團」濕凍10℃

下雨衣服乾不了？「4個快速烘衣法」達人最推

遊民凍死「不到1小時送來3件」　接體員曝：全身縮著

雨勢又升級！7縣市豪大雨特報

老高被超越？網點名1位YouTuber深度贏了

他曝好市多1神物　女兒小6用到結婚變嫁妝

更多熱門

相關新聞

火鍋店冰淇淋！內行「加1物」一試愛上

火鍋店冰淇淋！內行「加1物」一試愛上

近日寒流來襲氣溫驟降，又濕又冷的天氣，讓火鍋店一位難求，有些火鍋店會提供免費冰淇淋，是多數人飯後必吃甜點。一名網友就分享指出，去知名連鎖火鍋店吃飯，看到哥哥把醬料區的花生粉灑在冰淇淋上，好奇的她吃了一口後驚呼相見恨晚「只有我不知道嗎？」

提離職「主管慰留3次」被打動　殘酷內幕曝光！

提離職「主管慰留3次」被打動　殘酷內幕曝光！

「願多花錢買進口車」機車卻挑基本款　網點4關鍵

「願多花錢買進口車」機車卻挑基本款　網點4關鍵

鼎泰豐前員工揭「超暖5秘辛」：牙籤數每桌都一樣

鼎泰豐前員工揭「超暖5秘辛」：牙籤數每桌都一樣

媽媽幫存20年紅包！她看戶頭「快1桶金」驚呆

媽媽幫存20年紅包！她看戶頭「快1桶金」驚呆

關鍵字：

手搖飲飲料價格竹北遠百天價913茶王天仁茗茶Dcard

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面