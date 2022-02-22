竹北天價手搖戰翻！他問「最貴可接受價格」　網激推1數字茶飲

▲竹北遠百一間販售「天價手搖」的飲料店掀起熱議。（圖／翻攝自Facebook／竹北遠百最新情報站）

記者黃品臻／綜合報導

新開張的竹北遠百每天都湧入大量購物人潮，其中被爆出位於6樓的一家手搖飲料店，販售著要價385元的「天價手搖飲」，在網路上掀起熱議，就有網友見此發文調查，手搖飲一杯能接受的最貴價格是多少，沒想到竟意外釣出一款網友激推的「數字茶飲」。

一名網友在Dcard上以「手搖一杯最貴能接受多少」為題發文表示，看到新聞報導竹北遠百的385元天價飲料後嚇到，於是想問問看網友們平常買手搖飲，能接受的價格落在哪裡。

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原PO先以自己說明，「如果公司請客，我會點95、85元那種貴桑桑又浮誇的飲料，但平常自己買的話，大約50元，都喝茶，偶爾加點個珍珠，超過50塊的通常點不下去.....」

▲原PO好奇網友們對於手搖飲料的最貴接受價格是多少。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出掀起熱烈討論，網友們都紛紛留言表示自己可接受的價格區間，「最貴就100以內」、「走在路上邊喝的天仁茗茶那種手搖飲一百出頭，最多了，除非它好喝、品質好」、「60以內極限」、「自己掏錢的就130的X苑子，不過385的飲料倒會想嘗試一次看看，嚐鮮的概念」、「大概70是極限吧」、「最貴喝麻古的楊枝甘露或芝芝芒果，水果的貴還可以接受」、「半年喝不到五杯，所以最高可以接受$90，再高真的買不下去」。

另外有網友點名天仁茗茶的「913茶王」很好喝，獲得不少共鳴，「天仁茗茶的913茶王真的好豪喝，但不會特別去買，有順道經過才會」、「913 無糖去冰，超好喝！它是我第一個喝過會回甘的茶」、「913真的讚，我自己都喝茶濃無糖+珍珠，茶香中帶一點蜜香，好讚啊」、「913超棒+1」、「913真的好好喝，但他櫃位好少」。

▲網友推薦913茶王。（圖／翻攝自天仁茗茶官網）