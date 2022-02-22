提離職「主管慰留3次」被打動　殘酷內幕曝光！她傻眼：是套路

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前提離職，主管積極地慰留了三次，原本她還感動自己被看重，怎料後來得知背後的黑暗面，讓她下定決心要離開，同時也不禁感慨，原來一切都是套路。

女網友昨在Dcard發文表示，開工隔天就跟主管提離職，到目前為止對方慰留了三次，「我後來才發現，原來主管慰留的背後，是要我去接另一個屎缺，因為公司不想花錢，另外找人重新適應那個屎缺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在得知內幕後，她慶幸直呼，還好提離職時有傳E-mail給人資，也順便壓了離職時間，「當初被慰留還感動得要死，原來都是套路啊！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，大多網友都認為，慰留是基本禮貌而已，「不用想太多，只是還沒找到人」、「慰留都是假象+1，客套啦，真的珍惜人才的好公司，還會讓你想提離職嗎」、「多離職幾間就懂了，沒事，太嫩而已」。

另外，也有不少人回應，「過年前受不了每天責任制，加班到凌晨沒給加班費，一人當三人用，被慰留很多次，每次聽到的理由越來越心寒，人手不足到要奴役學生...神奇公司」、「我也被慰留三次。第一次半挖苦；第二次換人先好好講；第三次發現好好講沒用，邊兇邊嗆，想到他講的就好無言」。

►怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」 六塊肌哥拚了：不喜歡輸

►台北21天「有20天下雨」 北漂男崩潰：怎受得了！天龍人怒反擊

►她姓祈常被問「是忻小姐嗎？」 連老師都念錯！網爆共鳴：快氣死