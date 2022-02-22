牙籤數每桌都一樣！鼎泰豐前員工揭「超暖5秘辛」：蛋花湯能做全素

▲原PO曾在鼎泰豐工作1年多。（圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名曾在鼎泰豐工作1年的服務生，分享5個鼎泰豐的小秘密，從稱呼客人到擺放餐具都很用心，即使現在在別的行業工作，想起在鼎泰豐的回憶，內心仍滿滿的感動，她也透露，鼎泰豐有道全素餐點「什蔬炒飯」，出餐前都會用一支全素專用的湯匙特別整形，不讓吃素的客人破戒。

原PO在Dcard上發文，第一個就是服務生都會用「您」來稱呼客人，而不是用「你」，就連對身邊的同事也是這樣稱呼，「想當年練習發出『您』也是下了不少苦功，但這個字其實蠻神奇的，可以很親切的拉近與人之間的距離」。

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第二個是前往座位時，服務生都會說「您好，裡面請」，而不是大聲喊「歡迎光臨」，將歡迎光臨改成溫暖的問候，讓客人有回到家的感覺，「這句話是每個會碰到客人的工作人員標配，而這句問候有特定的語速、聲音大小等需要注意」。

▲鼎泰豐的貼心服務，她至今仍覺得感動 。（圖／記者黃士原攝）

第三個則是桌上餐具的擺放，大至碗筷的擺放和茶的溫度，小至醬油醋的開口方向和牙籤的數量，全台每一間鼎泰豐都是一樣的操作，最讓她感到讚嘆的是，「即時假日翻桌率超級高，大家還是能保持最高水準，讓客人感受到『零差別』的服務」。

再來就是點餐，工作的第一個禮拜，就會收到所有餐點的內容物表，不管內外場都會被抽考，為了讓吃素的客人，或是對特定食物過敏的客人都可以舒服用餐，點餐時都會再三詢問，「光是一個再簡單不過的蛋花湯，就有正常、蛋奶素、全素之分」。

她也分享一件很暖心的事情，有一道全素料理叫「什蔬炒飯」，炒飯出餐前都會用飯匙「整形」，「為了不讓這份全素料理混到葷食，還特別獨立出一支『全素專用飯匙』」，貼心的小小舉動卻讓原PO印象深刻，「以我目前接觸過的餐飲經驗，都沒有像鼎泰豐一樣為素食客人著想的」。

▲排骨蛋炒飯是不少人必點的餐點之一。（圖／記者黃士原攝）

貼文曝光後，引起網友討論，「鼎泰豐我的最愛」、「很愛鼎泰豐，有事沒事就會對排骨炒飯淋紅油抄手念念不忘」、「鼎泰豐真的優質，服務態度和乾淨度無可挑剔」、「鼎泰豐的服務真的蠻好的，不過全素專用的餐具其實蠻多餐飲業都有啦」。

另外，也有曾在鼎泰豐工作的夥伴表示，「除了醬油和醋瓶口方向一致之外，還有碟子裡的薑絲一定是整理過很整齊的、桌上廣告立牌一定每桌同一面、還有餐盤擺放離桌邊的距離也有一定的規定、椅子靠攏離桌子也有規定」。原PO也在留言區透露，「鼎泰豐福利薪水真的很好，午休可以躺記憶床，員工餐三菜一湯，但壓力和薪水成正比」。