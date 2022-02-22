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火鍋店冰淇淋！內行「加1物」一試愛上　網狂+1：超好吃

▲火鍋。（圖／達志／示意圖）

▲天氣寒冷，不少民眾會吃火鍋暖暖身子。（圖／達志／示意圖）

實習記者廖翊慈／綜合報導

近日寒流來襲氣溫驟降，又濕又冷的天氣，讓火鍋店一位難求，有些火鍋店會提供免費冰淇淋，是多數人飯後必吃甜點。一名網友就分享指出，去知名連鎖火鍋店吃飯，看到哥哥把醬料區的花生粉灑在冰淇淋上，好奇的她吃了一口後驚呼相見恨晚「只有我不知道嗎？」

一名女網友在「Dcard」以「錢都冰淇淋新吃法？」為題發文，表示表示前陣子跟家人去吃火鍋，飯後她和哥哥都會習慣性到自助吧盛裝冰淇淋，結果他看到哥哥還走到醬料區加了一匙花生粉，「我看到我哥把兩個攪在一起」，秒變成花生口味，好奇的她吃了一口「花生口味的冰淇淋」，發現竟然還不錯吃，「只有我不知道這種吃法嗎？」

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▲原PO發現冰淇淋加花生粉，直接免費升級。（圖／取自Dcard）

▲原PO發現冰淇淋加花生粉，直接免費升級。（圖／取自Dcard）

貼文一出許多網友對於這種新吃法都表示讚嘆，「去XX涮我也爆加花生粉！超好吃」、「真理，我都這樣吃」、「學起來了，下次試試看」、「懂吃耶，這樣吃+1」、「超聰明的欸，沒想過用醬料區的東西」、「差個餅皮跟香菜，就是花生捲包冰淇淋了」、「比夜市賣的花生粉冰划算太多！火鍋店裡吃賺爆耶」。

還有網友分享其他「美味搭配」，「去藏壽司點冰淇淋再灑點綠茶粉的概念一樣」、「只要有甜筒的我都捏碎然後拌一拌，自以為變成coldstone」、「我吃海底撈也會把方塊酥捏碎加進去冰淇淋內XD」、「沙茶醬什麼的，就拿來拌飯」、「我會用杯子裝冰淇淋，然後再倒汽水，直接變漂浮汽水」、「我媽吃小火鍋最後吃到冰的時候，如果有椰子口味的，她就會跑去旁邊的醬料區，再+香菜、花生粉、芝麻粉」。

▲網友分享其他火鍋店冰淇淋新吃法。（圖／取自Dcard）

▲網友分享其他火鍋店冰淇淋新吃法。（圖／取自Dcard）

 

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