豬隊友插隊害7億愷他命丟包漂18天　2警撿毒口吐白沫還傻笑

▲縣長潘孟安慰勉屏東縣警方破獲毒品走私案辛勞，（中）是指揮偵辦的鍾佩宇檢察官。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警方2021年在檢察官指揮下偵破歷年最大宗走私毒品愷他命384公斤案，發生有豬隊友在率先在海上採取登船查緝情事，船員擔心毒品被發現丟包，差點功虧一籄；緊接著在毒品被漂到滿州岸邊時，因地處偏僻又包裝破裂，不僅有人扭傷腳，有人褲子被劃破，2名辦案員警因為吸入毒品中毒而口吐白沬、神智不清，甚至還會一直傻笑，緊急送醫。指揮偵辦該案的屏東地檢署官鍾佩宇今(22)日在縣長潘孟安前往頒發慰問金，嘉勉員警辛勞時透露這段祕辛，肯定員警的辛苦。

檢警於2021日年偵辦這起毒品走私案，鎖定以潘姓男子駕駛漁筏於9月21日中午出港，至外海接運毒品後準備搶灘上岸，但載運至近海時，遇到海巡署艦艇登檢，為逃避查緝將走私毒品丟包入海。

專案小組立即分析丟包毒品經緯度及海流狀況，並研判可能遭衝刷上岸海岸線劃分區塊，派遣警力連日搜尋，於10月7日在滿州鄉鹿寮溪海岸邊尋獲，以人力步行往返約4小時方式搬運走私毒品，並適逢豪大雨，專案小組人員不畏艱難克服地形、天候因素，順利查獲以茶葉包裝第三級毒品愷他命369包，共計毛重約384公斤，市價約7億6千8百萬元。

其中，還有2名員警因為毒品包裝破裂灑滿了全身，吸入毒品後產生中毒，口吐白沬、不斷的嘔吐、神智不清，甚至還不斷傻笑，經緊急救醫才未發生意外，過程相當辛苦。縣長潘孟安今天到縣警局頒發慰問金嘉勉員警辛勞，指揮偵辦的檢察官鍾佩宇透過這段祕辛。