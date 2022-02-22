毒梟虧慘了！漁筏載480kgK他丟海躲臨檢　漂岸邊全落檢警之手

▲檢警破獲漁筏走私安非他命毒品案 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

吳姓男子等人，計畫以漁筏轉載毒品從恆春入境，遇海巡人員登船檢，將毒品丟包海面，準備等臨檢結束再尋回，不料遇海象惡劣，毒品漂入滿州鄉鹿寮溪，被恆春警方查獲，報請檢察官展開偵查，將吳等10人查獲聲押禁見獲准，屏東地檢署今(22)日依毒品危害防制條例將他們起訴，持續擴大追查共犯到案。

起訴書說，吳姓男子等人與年籍不詳、綽號「俊傑」、「小伍」、「小威」、「保羅」等成年男子（另案查緝中）組成毒品走私集團，由「俊傑」透過吳男轉請劉男、賴男於2021年8月間與潘男謀議運毒事宜。

嗣潘男另指派陳男代表，與吳男與劉男、賴男謀議運毒相關細節，後因吳男遭另案緝獲後入監執行，遂改由「小伍」、「保羅」與「俊傑」輾轉與潘男聯繫運毒事宜。

渠等議定後，同年9月21日由吳、蔡負責海上接運毒品工作，再由潘等5人在岸邊待命負責陸上搬運及交付毒品事宜。由吳駕駛漁筏搭載蔡，於同日12時45分由後壁湖漁港出海至距離海岸35海浬處，向不明之貨船接運第三級毒品愷他命（共計總毛重480公斤）得手後返航。

然渠等於同日22時45分至23時20分許，在鵝鑾鼻外海2海浬處遇海巡隊登船執行檢查，吳及蔡兩人遂將漁筏的毒品包裹丟棄在海上，計畫於海巡隊登檢後再將之尋回，詎料因當時天侯不佳，無法順利尋獲。嗣經警同年10月7日12時許，在滿州鄉鹿寮溪之海邊查獲，檢警展開偵辦，破獲該起毒品走私案。該走私漁筏也在偵查中被以68萬元拍賣。