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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／童仲彥澄清「我沒有很短」　親授撩到長腿嫩模秘訣

記者莊宗勳／台北報導

「我要澄清，我沒有很短！」台北市前議員童仲彥今天梅開三度，獨家接受《ETtoday新聞》專訪。對於媒體報導，「邱主任」邱惠美（現改名邱子玹）回憶他們昔日那段情時說：「很短，很遙遠」，童仲彥直說，媒體標題亂下，根本故意要讓人想歪，以為他「很短」，他鄭重澄清「我沒有很短」。

▲▼台北市前議員童仲彥獨家接受《ETtoday新聞》專訪，傳授把妹秘訣給單身狗。（圖／翻攝ETtoday新聞）

▲台北市前議員童仲彥獨家接受《ETtoday新聞》專訪，傳授把妹秘訣給單身狗。（圖／翻攝ETtoday新聞）

對於邱子玹傳出即將步入禮堂的消息，童仲彥連珠炮般立刻表示，去年就有相關報導指對象是「直播天王」王三郎。他說，邱子玹重情重義，是很好的女孩，「我很祝福她們！」顯示他一直有關注對方。

童仲彥情定小15歲的長腿嫩模「Anny」，把妹秘訣到底是什麼？他透露，兩人透過朋友的介紹而認識時，Anny覺得他像是某個政治人物。他為了要LINE，故意不解答，而是請Anny拿出手機來查，果然「得逞」。他語帶得意地對觀眾說：「這一招大家要學！」

此外，童仲彥的文采也值得單身狗學習。他們2019年去看了電影，事後他寫卡片感謝Anny：「七天前，妳倒了杯酒給孤獨的我；七天後，痴痴的等待化成了花朵。花會謝，偶遇的感謝卻縈繞長留；情難逝，拾壹朵滿天星空的永久。」文字間流露深深情意，相當浪漫。

▲▼就為了感謝未婚妻Anny陪他去看電影，台北市前議員童仲彥特地寫了卡片，文字間流露身後情意，相當浪漫。（圖／童仲彥提供）

▲就為了感謝未婚妻Anny陪他去看電影，台北市前議員童仲彥特地寫了卡片，文字間流露身後情意，相當浪漫。（圖／童仲彥提供）

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