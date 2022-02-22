獨／童仲彥新婚感謝祭「續拍片」　爆謝和弦將選議員

記者莊宗勳／台北報導

「（我）會繼續拍片」，台北市前議員童仲彥日前拍攝全裸成人片，轟動全國。他今天梅開三度，獨家接受《ETtoday新聞》專訪，之後在聊天室語出驚人。但究竟是要再拍全裸成人片，或是夫妻放閃片，自稱「老司機」的他沒有透露。

▲童仲彥（左）爆料，謝和弦（右）將繼承他的衣缽，參選台北市中正萬華區議員。（圖／翻攝ETtoday新聞、謝和弦臉書）

童仲彥今天在《ETtoday新聞》接受主播黃稜涵專訪時，也解密為何選擇在2022年2月22日與小15歲模特兒女友Anny簽下結婚書約，他說這是一個成雙成對的日子，因為是20220222，而且還是星期二，所以特地選今天簽下結婚書約。

而訪問結束後，童仲彥就像網紅感謝網友支持，開放QA問答一樣，直接在《ETtoday新聞》聊天室辦起新婚感謝祭，讓網友問到飽。

他一下自封「萬華黃綠紅」，接著自稱是老司機，除了謝謝網友祝福他新婚，還大爆獨家，指他前天與鬧出婚變的藝人謝和弦(阿扣)見面，阿扣將繼承他的衣缽，參選台北市中正萬華區議員，網友聞言紛紛追問：「真的假的?」他則回答：「大獨家」，但尚未有謝和弦方面的回應。

▲台北市前議員童仲彥在《ETtoday新聞》聊天室大爆獨家，指他藝人謝和弦(阿扣)將繼承他的衣缽，參選台北市中正萬華區議員。（圖／翻攝ETtoday新聞）

至於網友問他計劃去哪渡蜜月，官司在身的他秒回：「監獄」，還說「探監度蜜月吃會客菜」逗得網友嘴角失守，直稱他幽默一哥。