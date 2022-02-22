童仲彥舊愛「邱主任」近況曝　前夫離奇死亡遭傳6千年狐狸精纏身

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市議員童仲彥曾以一句「看到她，不喜歡的話，那就不是男人」，公開示愛「邱主任」邱惠美（現改名為邱子玹）。如今5年多過去了，當初遭傳有6000年狐狸精纏身、64個亡靈附體的邱主任，已經逐漸走向新的人生，並與「直播天王」王三郎攜手共創事業，今年農曆連假結束後，她還錄製一段6秒鐘的影片祝福大家，「新的一年，人間喜慶康平世，虎歲承歡幸福春」。

▲邱惠美離開童仲彥團隊後，如今從事直播事業。（圖／翻攝自Facebook／菜市玹，下同）

前台北市議員童仲彥2016年間被一直擔任服務處助理的妻子李秀環指控家暴，還發生婚外情，他竟當著媒體的面向「邱主任」邱惠美告白，甚至在邱與「上海男」的擁吻照曝光後，自己站出來隔空喊話「我是最傻的男人」，一度讓這段「童邱戀」成為當時社會大眾討論最熱烈的話題。

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2017年2月間，有媒體報導，指稱邱惠美在大年初六前往新北市的宮廟進行超渡儀式，仙姑說她身邊跟著64個亡魂，包括前夫、愛女（邱惠美與前夫懷的女娃）和姑媽等等，還被一隻擁有6000年道行的狐狸精纏住。

▼▲邱惠美與王三郎感情融洽。

據了解，邱惠美爆紅後，前一段婚姻曾被起底，她的前夫是做柴油、重油買賣生意，後來因為男方的財務問題，加上情緒不穩定，2人決定在2013年10月1日離婚，但她離婚後還是住在天母家中，結果同年10月22日兩人又發生爭吵，她被趕出家門；由於隔天（23日）是前夫的生日，多名友人前來拜訪、喝酒慶生，沒想到24日上午，前夫就被發現倒臥在主臥浴室的浴缸裡，頭部浸水，已經沒有生命跡象，雖然送醫急救一度救回，但最後仍在26日宣告不治，年僅40多歲。

與童仲彥的事情曝光後，邱惠美曾出面澄清，強調自己遭抹黑、抹黃，遭指控是黑道、行為不檢點，但她不是破壞別人家庭的小三，和童仲彥也不是男女朋友，事情爆發以來她承受很大的壓力，甚至不敢回家，也不敢看電視，一度有過輕生念頭，最終選擇離開童仲彥的團隊，並前往與好友合開的咖啡店工作。

▲邱惠美常在倉庫裡幫忙。

如今事情過去5年多，童仲彥退出民進黨後，在2020年1月19日宣布組黨金色力量，2021年6月28日還公開跨入AV界，掀起社會大眾熱議。

▲童仲彥跨入AV界。（圖／SWAG提供）

而已經淡出大眾視線多年的邱惠美在2020年間被拍到與「直播天王」王三郎交往，兩人愛得高調，經常在臉書放閃，同時她也加入直播行列，事業、愛情都得意。2021年七夕情人節時，王三郎曾在臉抒發文公布喜訊「今天情人節，明年父親節」，獲得許多網友留言恭喜。

現在，邱惠美致力發展直播事業，整天在倉庫裡忙進忙出，偶爾也會在臉書分享自拍美照，今年農曆連假結束後，她與王三郎帶著員工一起錄製一段6秒鐘的影片祝福大家「新的一年，人間喜慶康平世，虎歲承歡幸福春」，似乎已經走出過去的低潮，邁向人生的新篇章。

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