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俄承認烏東2區獨立！西方強權齊譴責　美俄元首會晤恐告吹

▲▼美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）會晤恐告吹。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於21日承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR）獨立，引發西方各國強烈譴責，直指俄羅斯破壞國際法，揚言祭出制裁。至於法國總統馬克宏居中斡旋的「美俄元首會晤」也有可能取消。

馬克宏、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和美國總統拜登（Joe Biden）共同譴責俄羅斯違反《明斯克和平協議》，三人在聲明中指出，各界不會對俄方的舉動置之不理。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在推特提及，必須對普丁的行為作出迅速反應，同時也宣布對兩個烏東分離共和國實施金融制裁。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

拜登原先允諾在「不入侵烏克蘭」的前提下和普丁會晤，但現在看來恐無法實現，美國資深官員透露，美俄峰會很有可能取消。不斷替美俄元首會晤居中協調的馬克宏（Emmanuel Macron）則已要求召開聯合國緊急會議，要求歐盟對莫斯科實施針對性制裁，「這顯然是俄羅斯單方面違反國際承諾。」

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲德國總理蕭茲（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（圖／路透）

英國首相強生（Boris Johnson）指出，目前已經準備對違反烏克蘭領土完整的「同謀者」進行制裁，最快將於23日生效，同時因應基輔請求，會提供進一步的防禦支持，「俄羅斯是對烏克蘭主權和完整的公然侵犯，也是否定明斯克協議，我認為這是一個非常不祥之兆，一個非常黑暗的跡象。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在推特發表完全相同的聲明，兩人譴責普丁的舉動公然違反國際法。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，俄羅斯的決定等同「侵犯烏克蘭的領土完整與主權，且不符合聯合國憲章（Charter of the United Nations）的原則」。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，「俄羅斯的決定違背了其對國際社會的所有承諾。」日本《讀賣新聞》則指出，若普丁下令入侵烏克蘭，日本可能會加入美方領到制裁俄羅斯的行動，包含禁止晶片和其他關鍵技術出口。

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